Estrenos de Netflix en junio 2021: películas y series que llegan a la plataforma

La segunda parte de la primera temporada de Lupin y la cuarta temporada de Élite serán dos de los estrenos más fuertes que tendrá Netflix en junio, al menos en materia de serie. La francesa regresará el 11 de junio y una semana después, el 18, llegará la española.

Elite, además, volverá acompañada de una serie de lanzamientos presentados como "historias breves", y que harán foco en algunos de los personajes que vienen de las entregas anteriores, ya que para los nuevos episodios el elenco se renovará y llenará de caras nuevas.

Otra serie fuerte que lanzará la plataforma el mes próximo es Sweet Tooth, aventura posapocalíptica con un chico mitad humano-mitad venado y un protector un tanto particular. Está basada en un libro de Jeff Lemire, producida por Robert Downey Jr. y llegará el 4 de junio.



A continuación, las series que llegarán en junio:



1 de junio

The Real Housewives of Atlanta (temporada 3 y 4)



3 de junio

A tres metros sobre el cielo (original, temporada 2)

Lo mejorcito de los creadores japoneses (original)



4 de junio

Sweet Tooth (original)

Feel Good (temporada 2, original)

10 de junio

Locombianos (original)



11 de junio

Lupin: Parte 2 (original)



12 de junio

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (original, temporada 2)

14 de junio

Élite historias breves: Guzmán Caye Rebe (original)



15 de junio

Élite historias breves: Nadia Guzmán (original)

Workin' Moms (original, temporada 5)

Saints & Strangers



16 de junio

Élite historias breves: Ander Omar Alexis (original)



17 de junio

Élite historias breves: Carla Samuel (original)

Black Summer (original, temporada 2)

The Gift (original, temporada 3)

Katla (original)

18 de junio

Élite (original, temporada 4)

La vida racional (original)

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo (original)



19 de junio

Aun así (original)



25 de junio

Sexo/Vida (original)

Black Lightning (original, temporada 4)

cine Las películas que llegan

En cuanto a las películas, además de algunas incorporaciones interesantes al catálogo como El infiltrado del KKKlan de Spike Lee, ganadora del Oscar a mejor guion adaptado (3 de junio). Y luego hay, como siempre, estrenos originales del servicio de steraming.



Es el caso de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película, basada en el popular manga y que funcionará como cuarta temporada de la serie de anime Sailor Moon Crystal; se estrena el 3 de junio.

Además, el 18 de junio se lanzará la comedia Paternidad con Kevin Hart, el 23 llegará La casa de las flores: la película, continuidad de la popular serie mexicana; y el 30 la animación Estados Unidos: la película, una versión burlesca de la Revolución estadounidense donde George Washington y Sam Adams van armados con motosierra y cerveza.



A continuación, las películas que llegarán en junio a la plataforma:



1 de junio

El hombre que mató a Don Quijote



2 de junio

Carnaval (original)



3 de junio

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película (original)

Dancing Queens (original)



4 de junio

Dulce y amargo (original)

Xtremo (original)



9 de junio

Selva trágica (original)

Disomnia (original)



10 de junio

Máquinas mortales



11 de junio

Chica skater (original)

13 de junio

Bumblebee



15 de junio

Capitán Phillips



16 de junio

Patines de plata (original)



17 de junio

Ali y las reinas (original)



18 de junio

Paternidad (original)

23 de junio

La casa de las flores: La película (original)

Amor de cuento (original)



30 de junio

Estados Unidos: La película (original)

Horario estelar (original)

documentales y más Otras novedades

1 de junio

Elvis Presley: El rey del rock and roll

Agujeros negros: Al límite del conocimiento



3 de junio

Alan Saldaña: Encarcelado (original)



4 de junio

Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta (original)

Cuerpo humano: Un mundo entrañable (original)

5 de junio

Gatos: Una oda al amor gatuno (original)



13 de junio

Mujeres en la ciencia



15 de junio

Headspace: Relaja tu mente (original)



16 de junio

Colonia Pingüino (original)



24 de junio

Hermanas en la pista (original)



28 de junio

Vidas separadas



30 de junio

Sophie: Un asesinato en West Cork (miniserie, original)

Niños y familia

​

1 de junio

Supermonstruos: Érase un cuento de hadas (original)

Monster House: La casa de los sustos

Cocomelon: ¡A cantar!



6 de junio

Madagascar 3: Los fugitivos



11 de junio

El dragón de la tetera (original)



15 de junio

El reino de las rimas (original, temporada 2)

Anime

​

11 de junio

Trese (original)



24 de junio

GODZILLA Punto singular (original)



26 de junio

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable



28 de junio

The Seven Deadly Sins (original)



Proximámente

Record of Ragnarok