Estrenos de Netflix en julio 2021: películas y series que llegan a la plataforma

A poco más de una semana para el comienzo de julio, se dieron a conocer los estrenos de Netflix para el mes y hay de todo entre series, películas y nuevas temporadas de contenidos documentales.

Para la región, la apuesta más fuerte será el relanzamiento de Okupas, la miniserie producida por Ideas del Sur y que dejó su huella en la televisión argentina de los últimos años. Protagonizada por Rodrigo de la Serna y ambientada en la crisis de principio de milenio, cuenta la historia de un chico de clase media que con un amigo y un par de desconocidos, debe controlar una vieja casa familiar que sufre un intento violento de usurpación por parte de algunos vecinos del lugar. Dirige Bruno Stagnaro y en esta nueva versión cuenta con música original de Santiago Motorizado de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.

Será una oportunidad de revisitarla con las imágenes remasterizadas y en muy buena calidad, a 20 años de su estreno. Llegará el 20 de julio.



Hay argentinos también en el otro gran estreno del mes, la segunda temporada de Sky Rojo, ficción española de los creadores de La casa de papel que tiene entre sus protagonistas a Lali Espósito. La aventura de estas tres prostitutas en guerra con sus proxenetas lanzará más capítulos el 23 y acaba de presentar su tráiler.

Además habrá nuevas temporadas de Atypical y de How To Sell Drugs Online (Fast), aún sin fecha de estreno confirmada.



A continuación, las series que llegarán en julio:



1 de julio

Jóvenes altezas (original)

Generación 56k (original)

L.A.'s Finest: Policías de Los Ángeles (temporada 1 y 2)



2 de julio

Mortal (temporada 2, original)

7 de julio

Guerra de vecinos (original)

El pantano: 1997 (original)



9 de julio

Atypical (temporada 4, original)

Biohackers (temporada 2, original)

Un lugar para soñar (temporada 3, original)



14 de julio

Mi vida heterodoxa (original)



15 de julio

Yo nunca (temporada 2, original)



20 de julio

Okupas

21 de julio

Amor a primera bestia (original)

Jugando con fuego: Brasil (estrena otro tramo el 28 de julio)



23 de julio

Sky Rojo (temporada 2, original)

Amos del Universo: Revelación (original)



28 de julio

El cartel de los sapos: El origen (original)

Tatuaje rehecho (original)



30 de julio

Outer Banks (temporada 2, original)

Glow Up (temporada 3, original)



31 de julio

Punto ciego (temporada 5)



Próximamente

How to Sell Drugs Online (Fast) (temporada 3, original)

cine Las películas que llegan

En materia de películas, entre el 2 y el 16 de julio se lanzará la trilogía La calle del terror, basada en la serie de novelas de R.L. Stine, el autor de la colección Escalofríos. Es terror juvenil y promete.



Además, en la lista figuran el drama romántico La última carta de amor, basado en una novela de Jojo Moyes, la autora de Yo antes de ti y varios títulos que han sido best sellers. Protagonizan Shailene Woodley, Felicity Jones y Callum Turner y se estrenará el 23 de julio.

Y para el 30 quedará el film de acción El último mercenario, con Jean-Claude Van Damme de vuelta en ese tipo de papeles con los que ha construido toda una carrera.

A continuación, las películas que llegarán en julio a la plataforma:



1 de julio

Dynasty Warriors (original)

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos

El bebé de Bridget Jones

Cazafantasmas

Como la vida misma



2 de julio

La calle del terror (Parte 1) (original)

La 8.ª noche (original)



7 de julio

Igor Grom contra el Doctor Peste (original)



8 de julio

Feliz día de tu muerte 2



9 de julio

La calle del terror (Parte 2): 1978 (original)

Aquel verano (original)

Cómo me convertí en superhéroe (original)



12 de julio

Penguin Bloom

14 de julio

La clásica historia de terror (original)



15 de julio

El par perfecto (original)

Mi amiga Amanda (original)



16 de julio

Sueño mortal (original)

La calle del terror (Parte 3): 1666 (original)

23 de julio

La última carta de amor (original)

Cielo rojo sangre (original)

Fondeados (original)

Kingdom: Ashin del norte (original)

28 de julio

Bartkowiak (original)

Escuela nocturna



29 de julio

El resort del amor (original)



30 de julio

El último mercenario (original)

El infierno

Star Trek: Sin límites

documentales y más Otras novedades

1 de julio

Marianne y Leonard: Palabras de amor



6 de julio

¿Por qué no te vas?... Con Tim Robinson (temporada 2, original)



7 de julio

Gente de gatos (original)

Amigos caninos (temporada 2, original)

14 de julio

Atracos (original)

Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía? (original)



15 de julio

Emicida: AmarElo - En vivo (original)



16 de julio

En pocas palabras (temporada 3, original)



23 de julio

Las películas que nos formaron (temporada 2, original)

Niños y familia



1 de julio

Viajes Pokémon (partes 1 a 4)

Kung Fu Panda 3



4 de julio

Estamos Unidos (original)



7 de julio

Cómo entrenar a tu dragón 3

9 de julio

El Hombre del Agua (original)

Parque mágico



13 de julio

Ridley Jones (original)



15 de julio

Peppa Pig (temporada 6)

16 de julio

Johnny Test (original)



21 de julio

Trollhunters: El despertar de los titanes (original)



27 de julio

Mighty Express (temporada 4, original)



30 de julio

Centauria (original)

Anime



1 de julio

Mobile Suit Gundam Hathaway (original)



8 de julio

Resident Evil: La tiniebla infinita (original)



15 de julio

BEASTARS (temporada 2, original)



22 de julio

Palabras que burbujean como un refresco (original)



29 de julio

Transformers: La guerra por Cybertron - Reino (original)