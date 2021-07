Estrenos de Netflix en agosto 2021: películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agosto está cerca y Netflix ya anunció su lista de principales estrenos para el mes entrante. Series, películas, documentales, especiales, contenidos para niños y anime son como siempre parte de una oferta cargada, que tendrá algunos puntos bien destacados.

Para la región, el fuerte será el estreno de la serie original El reino, creada y escrita por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, y con un elenco integrado por Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti. Estos ocho episodios contarán la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Tras el horror, Vázquez Pena podría convertirse en el próximo presidente de la Nación y se prepara para eso mientras intenta descifrar quién es el asesino y qué lo motivó. Se estrenará el 13 de agosto.



El 4 de agosto llegará la segunda temporada de la serie mexicana Control Z, un thriller adolescente sobre tecnología y vínculos; y el 13 también llegará la temporada 2 de la española Valeria, basada en las sensuales novelas de la best seller Elísabet Benavent.



Y se espera además un programa de cocina con la celebrity Paris Hilton (4 de agosto) y La directora (20 de agosto), una tragicomedia protagonizada por la elogiada Sandra Oh (Killing Eve) y Jay Duplass, sobre la primera mujer de color en llegar a ser catedrática y su intento por satisfacer las expectativas de un Departamento de Literatura en decadencia.

A continuación, las series que llegarán en agosto:



1 de agosto

For Life: Cadena perpetua (temporada 1)



3 de agosto

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (original)



4 de agosto

Control Z (temporada 2, original)

En la cocina con Paris Hilton (original)

De chatarras a carrazos (temporada 3, original)

6 de agosto

Hit & Run (original)



11 de agosto

Escuadrón pastelero (original)



13 de agosto

El Reino (original)

Valeria (temporada 2, original)

Por siempre jamás (original)

Nuevo sabor a cereza (original)

14 de agosto

Es mío (original)



17 de agosto

Keeping Up with the Kardashians (temporada 5)

The Real Housewives of Beverly Hills (temporada 5)



18 de agosto

Los derrotados (original)



20 de agosto

La directora (original)

Todo va a estar bien (original)

25 de agosto

Clickbait (original)

Remodelaciones de moteles (original)

Post mortem: Nadie muere en Skarnes (original)

Despiértate (original)



28 de agosto

Titletown High (original)

Chicas buenas (temporada 4, original)



31 de agosto

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo (original)



Próximamente

D. P.: El cazadesertores (original)

cine Las películas que llegan

En el apartado de películas, el 20 de agosto se estrenará la película Sweet Girl, protagonizada por Jason Momoa (Aquaman), que le dará vida a un hombre que, tras el asesinato de la esposa, buscará vengarla mientras defenderá a su hija, toda la familia que le queda.

Otras películas originales de la plataforma que se estrenarán este mes serán Beckett (4 de agosto), una de acción protagonizada por John David Washington; la tercera entrega de la historia romántica El stand de los besos (10 de agosto); y Él es así, una versión a la inversa de la comedia Ella es así de 1999 (27 de agosto).



Y además se sumarán a la plataforma un par de películas clásicas del cine argentino: Tango Feroz y Esperando la carroza, ambas disponibles en el servicio desde el 5 de agosto.

A continuación, las películas que llegarán en agosto a la plataforma:



1 de agosto

Jackass 3.5 - La película sin censura

Jackass 3

Jackass: Número dos

Star Trek



4 de agosto

1976 (original)

Mudanza mortal



5 de agosto

Tango Feroz

Esperando la carroza

6 de agosto

Vivo (original)

La nube (original)

Las dos reinas

Bienvenidos a Marwen



10 de agosto

El souvenir

El stand de los besos 3 (original)



11 de agosto

La diosa del asfalto

13 de agosto

Beckett (original)



17 de agosto

El arte de defenderse



18 de agosto

Amores modernos

El mejor momento (original)

Diarios de un intercambio (original)



20 de agosto

Sweet Girl (original)

27 de agosto

Él es así (original)

El quinto set (original)

documentales y más Otras novedades

3 de agosto

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente (original)

Pray Away: La cruz dentro del clóset (original)



4 de agosto

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (original)



Al descubierto (Un estreno por semana)

La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers: 10 de agosto

Pacto con el diablo: 17 de agosto

Caitlyn Jenner: 24 de agosto

Mafia sobre hielo: 31 de agosto

10 de agosto

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (original)



11 de agosto

Misha y los lobos (original)



12 de agosto

Lokillo: Nada es igual (original)



18 de agosto

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (original)

25 de agosto

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (original)

João de Deus: Curandero y criminal (original)

Remando a contracorriente



27 de agosto

RIDE ON TIME (temporada 3)



31 de agosto

La verdad sobre John DeLorean

Niños y familia



1 de agosto

Astro Boy

Show Dogs

La guardería de papá



4 de agosto

Tarzán



8 de agosto

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones

10 de agosto

La casa de muñecas de Gabby (temporada 2, original)



13 de agosto

Rápidos y furiosos: Espías al volante. Temporada 5: Pacífico Sur (original)



16 de agosto

La vida secreta de tus mascotas

Las aventuras de Peabody y Sherman

17 de agosto

Tut Tut Cory Bólidos (temporada 5, original)



20 de agosto

The Loud House: La película (original)



24 de agosto

Oggy Oggy (original)



26 de agosto

Reunión familiar (parte 4, original)



27 de agosto

Mi querido Arlo (original)

Anime



1 de agosto

Darwin’s Game



9 de agosto

Rey chamán (original)



12 de agosto

Monster Hunter: Leyendas del gremio (original)



15 de agosto

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai (temporada 1)



23 de agosto

The Witcher: La pesadilla del lobo (original)



26 de agosto

EDENS ZERO (original)