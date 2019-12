Estrenos y finales: diez series que llegan en 2020 y a las que hay que prestarles atención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Termina un año, empieza otro, y aunque nos ilusionamos con cambios imposibles, hay una pregunta que se nos repite sin importar en qué fecha estamos: ¿qué serie vale la pena ver? Para ansiosos, y dejando de lado algunas obviedades —la nueva temporada de La casa de papel, el final de BoJack Horseman y por supuesto, la secuela de Game of Thrones, de la que no se sabe nada pero no llegaría en 2020—, va una selección de 10 series que llegarán este nuevo año y hay que atender.

en HBO “The Outsider”

Stephen King es un clásico cuando de llevar textos a la pantalla se trata. Por eso, uno de los primeros estrenos fuertes del año para HBO será The Outsider, un thriller de 10 episodios basado en el best seller homónimo del autor estadounidense, con Jason Bateman como Terrance Maitland, un hombre acusado de asesinato que deberá probar su inocencia. No será fácil: la evidencia revela que estuvo en dos lugares al mismo tiempo, ¿pero cómo es eso posible? Está anunciada para el 12 de enero.

en Netflix “Sex Education”

Desde el 17 de enero estará disponible la segunda temporada de una de las comedias más frescas e interesantes que dejó Netflix en 2019. La educación sexual está puesta sobre la mesa con gracia y conciencia de género, y bien desarrollada por un grupo de actores jóvenes y una exquisita Gillian Anderson como una terapeuta sexual sin pelos en la lengua, que incidirá en que su hijo, el retraído adolescente Otis (Asa Butterflield), se convierta en una especie de gurú sexual de su liceo. Muy disfrutable.

en Fox Premium “Homeland”

En febrero llegará al servicio premium de Fox y a su app, la octava y última temporada de Homeland, la serie protagonizada por Claire Danes que se ha metido en más de una lista de las mejores series de la década. Para esta despedida, Carrie Mathison (Danes) todavía estará lidiando con las secuelas de una brutal detención en Rusia, cuando el deber la llamará a volver al ruedo con una misión en Afganistán. El estreno en Estados Unidos será el 9 de febrero; no está claro si la fecha será la misma para América Latina.

Claire Danes en la temporada 8 de "Homeland". Foto: Difusión

en Fox Premium “The New Pope”

La secuela de The Young Pope, creada por Paolo Sorrentino y nominada a los Emmy, mantiene a Jude Law en el rol del papa Pío XIII, e incorpora al elenco a John Malkovich, Sharon Stone y Marilyn Manson. Sorrentino ofrece una mirada singular y cargada de controversias a las internas del Vaticano, con actores de primera línea y música pop de fondo. Ahora, Malkovich es el Papa en actividad, mientras que Pío XIII (el primer Papa estadounidense y además, el más joven de la historia, todo en términos de ficción) permanece en coma, aunque al parecer, su estado no se mantendrá por mucho tiempo. No se conoce la fecha de estreno.

en Amazon Prime “Star Trek: Picard”

Patrick Stewart vuelve a ser Jean-Luc Picard en el universo Star Trek, y eso ya es todo un atractivo para esta expansión de una franquicia conocida. Los 10 episodios se sitúan a 18 años de la última aparición del actor como uno de los personajes más populares de su carrera, Picard, que ahora está afectado por algunos sucesos de los últimos años aunque llevando una vida segura, en el retiro. Hacia dónde irá la trama, se sabrá el 24 de enero.

Patrick Stewart como Jean-Luc Picard en "Star Trek". Foto: Difusión

en Disney+ “The Mandalorian”

Dos argumentaciones para incluirla en la lista. Primero, porque 2020 será —se supone— el año en que estará disponible de manera oficial para la audiencia latinoamericana, ya que está previsto que la plataforma en la que se la exhibe, Disney+, desembarque aquí a fines del nuevo año. Y segundo, porque se anunció que esta serie sobre el universo Star Wars, elogiada por la crítica y protagonizada por el chileno Pedro Pascal, estrenará en Estados Unidos, Canadá y Holanda (países en los que el servicio ya funciona) una segunda temporada el año próximo. The Mandalorian sigue los pasos de un pistolero cazarrecompensas en algún remoto lugar de la galaxia, e incluye a un Baby Yoda que ha sido el deleite de las redes.

"The Mandalorian", la serie de Disney+. Foto: Difusión

en HBO “The Undoing”

Se la espera para el año que viene, pero el panorama no es claro aún y la fecha de estreno no está anunciada. Se trata de una miniserie de seis capítulos con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland y Édgar Ramírez como figuras del elenco, basada en una novela de Jean Hanff Korelitz, sobre una exitosa terapeuta que está por publicar su primer libro, y de golpe ve cómo su vida ideal es sacudida por una muerte violenta y una cantidad de revelaciones oscuras que empezarán a salir a la luz. Se espera que sea la encargada de llenar el vacío de Big Little Lies, porque a grandes rasgos la trama comparte puntos y bueno, porque está Kidman.

Hugh Grant y Nicole Kidman en el rodaje de "The Undoing". Foto: AFP

en Amazon Prime “Hunters”

En la línea de grandes actores haciendo ficción para la pantalla pequeña, hay que apuntar este estreno que tendrá a Al Pacino como estrella central. Él será el líder de una pandilla de cazadores de nazis, que se mueve en la Nueva York de fines de los setenta, y su misión será impedir la creación de un nuevo Reich en Estados Unidos. A Hunters la produce Jordan Peele (¡Huye!, Nosotros) y no tiene fecha de estreno.

en Amazon Prime “El Cid”

La plataforma se viene con todo y entre varias producciones que se esperan para 2020 (además de las ya mencionadas, está La templanza, basada en la novela homónima de María Dueñas y protagonizada por Leonor Watling, actriz, cantante y en pareja con Jorge Drexler), estará El Cid. Será una versión nueva del héroe clásico de la literatura española, una producción bastante ambiciosa que contará con Jaime Lorente (La casa de papel, Elite) en el rol central, y con música de Gustavo Santaolalla.

LA ENCARGÓ HBO “Run”

La serie la encargó HBO, pero no está claro si a América Latina llegará de la mano de esa cadena, ni tampoco en qué época del año aparecerá. Lo que sí es obvio es que hay que prestarle atención, porque es el nuevo proyecto de la mujer más exitosa en el rubro series en la actualidad: Phoebe Waller-Bridge, que ya la rompió con Killing Eve y luego con Fleabag, que también protagonizó. Run será una comedia con toques de romance y de suspenso.