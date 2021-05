Se estrenó el especial de "Friends", ¿pero cuándo se podrá ver en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reunión de Friends ya está en el aire. El demorado especial de la popular serie estadounidense llegó un año más tarde de lo originalmente previsto, por la pandemia del coronavirus, y desde este jueves 27 de mayo se puede encontrar en la plataforma de streaming HBO Max.

El especial fue lanzado en exclusiva en el servicio on demand y esa es la única manera oficial de verlo. Dura una hora y 45 minutos y reúne a los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc, en una charla descontracturada que modera el británico James Corden.

También participan de manera breve varios invitados famosos, algunos otros personajes secundarios de la serie y parte del staff, y se repasan escenas y diálogos claves y algunos secretos bien guardados.



Los uruguayos, sin embargo, deberán esperar bastante para poder ver esta reunión, ya que la plataforma HBO Max todavía no está disponible en América Latina. Se lanzará en toda la región el 29 de junio, y ya se dieron a conocer los planes que tendrá disponibles y los costos que tendrá, que estarán por debajo de los 300 pesos mensuales.

Por lo pronto, Friends: The Reunion no se verá ni en el paquete de señales televisivas HBO disponibles en los servicios de cable, ni en la plataforma on demand HBOGo, que sí funciona en Uruguay.