Una estrella ocupada que busca romper los estereotipos

Pocas personas en Hollywood tuvieron un destino marcado desde el momento de su nacimiento, como la actriz Drew Barrymore.



Nieta de John Barrymore y Dolores Costello e hija de John Drew Barrymore, la joven ha tenido una vida frente a las cámaras desde su infancia. A los seis años saltó a la fama de la mano de su padrino, Steven Spielberg (su madrina es Sofia Loren) con la película ET: el extraterrestre, y desde entonces no ha parado de trabajar.



Todavía se la recuerda a Drew Barrymore por su rol en "ET: El extraterrestre". Foto: difusión

Aunque esa fama también vino con un lado negativo, y ella ha contado que abusó del alcohol y las drogas cuando tenía solo 12 años, en las fiestas del Studio 54 al que iba acompañada por su padre. Eso la llevó a pasar por clínicas de rehabilitación a una corta edad.



Durante la década de 1990, Barrymore encontró en el terror y las comedias románticas, un nicho para volver a trabajar. Fue la primera víctima del asesino de la máscara en Scream (Wes Craven), fue la joven que pierde la zapatilla de cristal en Por siempre Cenicienta y, como Josie Geller, se hizo productora de la comedia romántica que también protagonizó, Jamás besada.



El año pasado, la actriz anunció su paso a Netflix con la serie Santa Clarita Diet, una comedia de terror que protagoniza y también produce.



En esta ficción, cuya segunda temporada fue recién estrenada en Netflix, Barrymore interpreta a Sheila, una agente de bienes raíces que de la noche a la mañana tiene un cambio drástico. Se siente más jovial, más sexy y con un hambre voraz por la carne humana, pues se convirtió en zombie. Así, y con la ayuda de su marido Joel (Timothy Olyphant) comenzará a buscar alimento. Al principio elegirá a criminales que viven en esa pequeña urbanidad llamada Santa Clarita, en California, pero a medida que la serie se desarrolla, eso ya no será suficiente.



Trailer de la segunda temporada de "Santa Clarita Diet"

Además, un libro antiguo les permitirá conocer un poco más cómo hacer para que Sheila, quien ve cómo se le caen los dedos, por ejemplo, solucione este problema nada menor.



Justamente, mientras promocionaba esta nueva temporada, Barrymore dijo en el programa de James Corden que se había sumado a las celebridades que reclaman su derecho a engordar. Y llama la atención que en una industria que se centra en la belleza exterior de las personas, Barrymore (como también lo hicieron la cantante Cardi B y las actrices Jennifer Aniston y Halle Berry), hable abiertamente del fat-shaming, como se lo ha denominado.



Para tocar el tema, contó que en un restaurante, una mujer le dijo: “Dios mío, ¡tienes muchos hijos!”, a lo que la actriz le respondió que eran solo dos, Olive y Frankie Barrymore Kopelma. Y la mujer siguió: “Más el que viene en camino, obviamente”. Y con una sonrisa, Barrymore le dijo: “Estoy gorda, no embarazada”. Fue la misma anécdota que la actriz compartió en Instagram, donde sube a cada rato comentarios y experiencias que ha tenido junto a sus hijas.



“Quiero empoderar a mis hijas haciéndoles pensar que el trabajo es bueno y necesario, y que puede conducirles a cumplir sus sueños. Me siento culpable por marcharme (¿qué madre no?), pero intento empoderarme a mí y a mis hijas en algo más positivo”, escribió en esa red hace unas semanas.



Sea gorda, flaca, rubia o peliroja, Barrymore ha logrado marcar presencia en el cine y la televisión; y así lo demuestran no sólo la buena acogida de Santa Clarita Diet, sino los proyectos que tiene en su futuro como actriz y también como productora. Trabajará en la película The Stand-In, una comedia romántica; y producirá la serie de terror The Black Rose Anthology, que explora los miedos de la humanidad con una lente moderna y femenina. Entusiasmo no falta.