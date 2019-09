Helicóptero, pruebas de humo con olor y cambios en el tránsito por rodaje de Conquest

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que se acerca el comienzo del rodaje de Conquest, programado desde mañana al lunes, la Plaza Independencia y sus alrededor empiezan a hacer sentir los cambios provocados por la llegada de esta producción para Netflix. Las complicaciones en el tránsito y la circulación se extenderán hasta el martes, según informó la Intendencia de Montevideo.

Las modificaciones circulatorias y actividades a desarrollarse en la Plaza, fueron comunicadas a vecinas y vecinos de la zona mediante una carta distribuida por la productora de la filmación.

Al mediodía estaba sobrevolando la zona, un helicóptero y se esperaba que, entre las 15 y las 17 se realizaran pruebas de máquinas de humo. La productora advirtió que "por momentos el humo puede ser intenso y con aroma característico que no es agradable" y recomienda "mantener las aberturas cerradas en ese horario".

El resto de los cambios que provocará el fin de semana, según se detalló es el siguiente.

5:00 am viernes 13 hasta 5:00 am del sábado 14.

Desvío de tránsito en circunvalación plaza Independencia entre Andes y Liniers.

Sábado y domingo 15

Desde 5.00 am del sábado a 20.00 PM del domingo.

Desvio en circunvalación Plaza Independencia, con cortes en Buenos Aires esquina Ituzaingó y Av. 18 de Julio esq. Convención.

Sábado 14 a lunes 15

La Plaza Independencia estará cerrada al tránsito.

Habrá accesos habilitados en todas las bocacalles para acceso de vecinos que viven en edificios circundantes y quienes trabajan en ellos.

Se pueden producir algunas demoras en llegar a destino.

Durante el corte de tránsito solo estará permitido el ingreso de móviles habilitados por la producción así como de servicios de emergencia (ambulancia, policía, bomberos).

Domingo 15 y Lunes 16



20:00 pm del domingo hasta 5:00 am del lunes 16: desvío de tránsito en circunvalación Plaza Independencia entre Andes y Liniers.

Cambio en recorrido de ómnibus



Viernes 13 – Sábado 14: 5:00 am viernes 13 hasta 5:00 am del sábado 14.

Domingo 15 – Lunes 16, 20:00 pm del domingo hasta 5:00 am del lunes 16.

Líneas desde Buenos Aires hacia 18 de Julio: Buenos Aires, Liniers, San José, Andes a su ruta.

Líneas por Mercedes: Buenos Aires, Liniers (ruta habitual).

Líneas con destino Plaza Independencia: Av.18 de Julio, Río Branco, Colonia, Convención a su ruta.

Líneas con destino Ciudad Vieja – Ciudadela: Av. 18 de Julio, Andes / Río Branco, Av. Uruguay, 25 de Mayo.

Líneas con destino Terminal Plaza. España: Av. 18 de Julio, Río Branco / Paraguay, Colonia, Julio Herrera y Obes / Río Negro, Canelones a Terminal.

Paradas suprimidas

Plaza Independencia esq. Juncal.

Plaza Independencia y Sarandí.

Ciudadela esq. Rincón.

Parada provisoria

Convención esq. 18 de Julio.

Bus Turístico

se suprime parada 1, recorrido Florida, Mercedes, Julio Herrera y Obes a su ruta.

Cambio de recorridos

Sábado 14

Líneas desde Buenos Aires hacia 18 de Julio

Buenos Aires, Treinta y Tres, Reconquista, Ciudadela, San José, W. Ferreira Aldunate, Av. 18 de Julio a sus rutas.

Líneas desde Buenos Aires por Mercedes

Buenos Aires, Ituzaingó, Rincón, Mercedes a ruta.

Líneas desde Terminal Plaza. España

Reconquista, Ciudadela, San José a sus rutas.

Líneas con destino Plaza Independencia

Circuito: Av. 18 de Julio, Río Branco, Colonia, Convención, a su ruta.

Líneas con destino Ciudad Vieja – Ciudadela – Aduana

Av. 18 de Julio, Río Branco, Av. Uruguay, 25 de Mayo.

Líneas con destino Terminal Plaza España

Av. 18 de Julio, Paraguay, Colonia, Julio Herrera y Obes / Río Negro, Canelones a Terminal.

538 (Buceo): Florida – Mercedes a su ruta.

Pa radas suprimidas

Plaza Independencia esq. Juncal.

Plaza Independencia y Sarandí.

Florida esq. Rincón.

18 de Julio y Convención.

18 de Julio esq. Andes.

Andes esq. Av. 18 de Julio.

Buenos Aires esq. Juan C. Gómez.

Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre.

Paradas oficiales por Av. Uruguay y por San José.

Reconquista esq. Bartolomé Mitre

Ituzaingó esq. Sarandí.

Bus Turístico: se suprime parada N°1, recorrido Florida, Mercedes, Julio Herrera y Obes a su ruta.