Emilia Clarke y Sophie Turner se despidieron de sus personajes en "Game of Thrones"

Tras ocho temporadas, anoche Game of Thrones —una de las series más exitosas de los últimos años— emitió su episodio final. De la misma manera que la despedida fue difícil para los fanáticos que siguieron la serie durante casi una década, sus protagonistas utilizaron las redes sociales para dar un emotivo cierre a los personajes que encarnaron durante este ciclo.



Las actrices Emilia Clarke y Sophie Turner se tomaron un momento para publicar una carta de agradecimiento en sus redes sociales, que estuvo dedicada a las enseñanzas que les dejaron sus personajes y al apoyo de los seguidores.

"Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada con todo lo que quiero decir, pero qué pequeñas se sienten las palabras en comparación con lo que este programa y Dany han significado para mí", escribió Emilia Clarke en su cuenta de Instagram. "El capítulo de 'la madre de los dragones' ha tomado toda mi vida adulta. Esta mujer se adueñó de todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas a quienes dejaron a nuestra familia antes de tiempo, y me sequé el cerebro tratando de hacer Khaleesi y las palabras magistrales, las acciones (y los nombres) que me dieron, justicia", agregó.



"'Game of Thrones' me ha formado como mujer, como actor y como ser humano. Solo desearía que mi querido papá estuviera aquí ahora para ver qué tan lejos hemos volado", escribió Clarke.



"Pero a ustedes, queridos fanáticos de la magia, les debo muchas gracias, por su mirada fija a lo que hemos hecho y lo que he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me puse la peluca de platino. de los sueños. Sin ti no hay nosotros", finalizó la actriz inglesa.



Por su parte, Sophie Turner también le dedicó unas palabras a Sansa Stark, el personaje que encarnó durante estas ocho temporadas. "Sansa, gracias por enseñarme resiliencia, valentía y lo que realmente es la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente ya liderar con amor", dijo.



"Crecí contigo. Me enamoré de ti a los 13 y ahora, 10 años después, a los 23 te dejo atrás, pero nunca me olvidaré de lo que me has enseñado", escribió Turner.

"Gracias al show y a la increíble gente que lo hizo; gracias por darme las mejores lecciones de vida y drama que podría haber pedido. Sin ustedes no sería la persona que soy hoy, gracias por darme esta oportunidad hace tantos años. Y finalmente a los fanáticos: gracias por enamorarse de estos personajes y por apoyar este espectáculo hasta el final. Voy a extrañar esto más que nada", finalizó.