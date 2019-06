Entre elogios y duras críticas a la serie "Chernobyl", la tevé rusa hará su versión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exitosa serie Chernobyl, que cuenta el peor accidente nuclear en la historia, ha sido objeto de elogios y críticas, tanto en Rusia como en todo el mundo. Ahora, tras el éxito de la miniserie, producida por los canales HBO y Sky, la televisión estatal rusa anunció que está trabajando en su propia serie sobre lo sucedido.

La producción rusa, según aseguró, se basará en los hechos históricos, y mostrará también cómo la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) estuvo involucrada en el desastre. El director de la serie, Aleksey Muradov, afirmó que mostrará "lo que realmente sucedió".



La miniserie de HBO tuvo muy buena acogida en todo el mundo: recibió el puntaje más alto (9,7) para un programa de televisión en la historia en el sitio IMDB, la base de datos de películas y series, así como una calificación de 9,1 en su equivalente ruso Kinopoisk.

Pero no han faltado los detallistas que han criticado este trabajo de HBO. Por ejemplo, en la serie se muestra a los funcionarios bebiendo vodka, mientras que se ha sostenido que eso no era así, dado que en ese momento pesaba una ley seca sobre los empleados estatales rusos. Otro punto cuestionado es el trato de “compañeros” que se dan entre ellos, cosa que se afirma, se aparta de la costumbre de ese entorno laboral.

Chernobyl, ha sido critacada en Rusia como anti rusa. Foto: Difusión

Sin embargo, más allá de esos detalles, una parte del periodismo ruso destacó los méritos de la serie. “Los grados de realismo de 'Chernobyl' son más elevados que en la mayoría de los filmes rusos sobre este periodo”, reconoce el diario progubernamental Izvestia. “Pienso que se trata de una obra televisual de alta calidad”, afirmó por su parte la periodista cultural en el diario pro-Kremlin Rossiïskaïa Gazeta.

En Rusia, la serie no se difunde en la televisión pero es accesible a través de la plataforma de streaming Amediateka, que obtuvo los derechos de muchas series populares como Game of Thrones.

El trabajo también fue elogiado porque logró reproducir el ambiente de la URSS y recuerda a veces a los espectadores rusos su infancia. La filmación fue compartida entre Ucrania y una antigua central nuclear soviética en Lituania, equipada con los mismos reactores RBMK de Chernobyl.

Otras miradas señalan a la vez méritos y críticas. La serie expresa “respeto y simpatía por la gente, por nuestro pueblo soviético”, dijo en Facebook la periodista Ksenia Larina, de la radio independiente Echo de Moscú.

Chernobyl, un drama que rinde para muchas ficciones. Foto: Difusión

Ahora que las relaciones entre Rusia y los países occidentales están en el peor momento desde el fin de la guerra fría, algunos ven en la serie una crítica injustificada al régimen soviético y un ataque contra el poder actual. El diario popular Argumenty i Fakty criticó una “mentira filmada de manera brillante”, que divide al pueblo soviético entre “verdugos sanguinarios y víctimas inocentes”.

Uno de los mensajes ocultos de la serie sería por ejemplo mostrar que la industria nuclear rusa no es fiable, advirtió el diario Komsomolskaïa Pravda. Para ese diario al que le gustan las teorías complotistas, la producción con gran presupuesto de HBO muestra a los “rusos desamparados y descuidados”, con el objetivo de perturbar las ventas de centrales de fabricación rusa en el extranjero. Treinta personas murieron por o inmediatamente después de la explosión del reactor número cuatro de la central de Chernobyl, pero el balance total, que genera aun polémica, es de varios miles de muertos, especialmente entre los “liquidadores”, encargados de las operaciones de descontaminación de la zona.

La periodista Susanna Alperina no ve que haya propaganda en la serie. Por el contrario, “muestra como la propaganda se fabrica, lo que es diferente”. Alperina agrega que “una vista desde el exterior es a veces más justa” y subraya el hecho que no se han visto producciones rusas similares. En Rusia, Chernobyl también plantea la pregunta de saber por qué una obra de esta calidad no se haya hecho nunca en el país. Una de las razones sería el presupuesto de las series rusas, que no es comparable al de las producciones occidentales. “Tal vez la gente tiene miedo de hacer ese tipo de proyectos por temor a que a los espectadores no les guste. Pero es lo que esperan”, asegura Susanna Alperina.

Realizada por el sueco Johan Renck, Chernobyl tiene como personaje principal al director adjunto del más grande centro de investigaciones de la URSS. La serie se concentra en el heroísmo de los personajes comunes, pero los altos dirigentes soviéticos, empezando por el líder soviético de la época Mijail Gorbachov, son mostrados como carentes de valor y mentirosos.

En 2014, la cadena rusa TNT produjo una serie para adolescentes de terror que tenía como escenario a Chernobyl. Ahora, la televisión estatal rusa planifica su propia serie sobre lo sucedido, de algún modo en tono de revancha.