El elenco de “Casados con hijos” recordó las mejores anécdotas de la grabación de la serie

El regreso de Casados con hijos tiene todo para ser uno de los éxitos teatrales del 2020 en Argentina. Las primeras entradas que salieron a la venta para las funciones de la versión teatral de la serie emitida por Telefe, se agotaron en unas horas. Antes del regreso, que se realizará en junio en el Teatro Gran Rex (de Buenos Aires), una gran parte del elenco se reencontró en el programa de Susana Giménez.



En una primera instancia, la charla se centró en los motivos del regreso. “El 13 de diciembre de 2017 le pedí una foto a Guillermo (Francella)”, dijo Marcelo De Bellis -que en la serie encarnaba el papel de Dardo Fuseneco- al referirse a cómo surgió la idea de la adaptación teatral. A partir de aquel encuentro, estuvo "mucho tiempo" hablando con Francella sobre la posible vuelta del programa y un día quiso demostrarle que la gente aclamaba el regreso del programa. “Nos sacamos una foto juntos y la subió a las redes. Entonces empezó a venir toda la gente y me preguntaba si volvíamos”, recordó Francella, quien se encargaba del papel de Pepe Argento.



Además de De Bellis y Francella, en el living de Susana Giménez estuvieron presentes Florencia Peña y Darío Lopilato, quienes mostraron su alegría por el regreso, y le dieron paso al recuerdo de graciosas anécdotas de las grabaciones del programa. "No podíamos grabar, nos reíamos sin parar”, dijo la intérprete de Moni Argento, que además contó que junto a los hermanos Lopilato se reían la mayor parte de la grabación.



“Igual que el primer día... No me olvido más de la mesa de la cocina que estaba destartalada, y él dice ´la put... ¿no pueden arreglar la mesa?' Eso quedó pero él lo estaba pidiendo de verdad”, dijo, a las risas, Peña. “Guillermo te habla por lo bajo, y él no se tienta”.



“Una vez llevamos con Luisana (Lopilato) a Fatiga (la perra del programa) a la veterinaria. Fue eterna esa escena, se reía a carcajadas”, comentó Darío. En seguida, relató una jocosa escena filmada en un supermercado: “Estaban Pepe y Moni pagándole a la cajera, mi hermana y yo estábamos en quinto plano, atrás, y de repente Luisana me tira con un paquete de harina y yo agarro un paquete de arroz y nos empezamos a tirar de todo, corriendo por las góndolas”.



Los actores se rieron al recordar cómo en una de las temporadas de la serie emitida entre 2005 y 2006 estaba todo el elenco confirmado menos Fatiga: “Había pedido un aumento, me llamó el productor y me dijo ‘arreglaron todos pero Fatiga no, está peleando el salario, él es parte de la familia, y tuvimos que hablar’”, recordó Francella.



“Se quedaba ocho horas mirando la televisión. Del otro lado había uno con una salchicha, le podías tirar un tiro que lo único que quería era la salchicha, ese era el recurso", agregó el actor encargado de personificar a Pepe Argento. Peña, muy tentada, sumó: "Cuando murió fue tapa de Paparazzi”. “Tiene que aparecer en las placas del Martín Fierro”.

Finalmente, Peña recordó una anécdota con su “marido” en la ficción: “El primer día que Moni arranca a cantar, estaba sentada en el sillón y él entraba, cantaba la canción de ‘La Balsa’, se queda parado mirándome, se me acerca y empieza a tirar el sillón para atrás conmigo arriba, y nos caímos los dos con el sillón para atrás”.



Sobre el final de la entrevista, Luisana Lopilato vía Skype, desde el exterior donde se encuentra de vacaciones junto a sus hijos. La joven se mostró muy feliz de volver con el proyecto, y aseguró que cuenta con el apoyo de su marido, Michael Bublé, que estará en medio de una gira en la época invernal argentina, aunque vendrá algunos días al país a compartir el éxito junto a la madre de sus tres hijos.



Días atrás, Peña compartió un video en su cuenta de Instagram donde anticipó el regreso de Casados con hijos con un desopilante video filmado junto a Francella.