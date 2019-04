Un drama político y una nueva versión de un musical adorable, en el abanico de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

NSNOW Un drama político que llega al streaming sin pasar por los cines

Sin pasar por el cine, ya está para alquilar en NSNow, el servicio de streaming de Nuevo Siglo, El favorito (The Front Runner), un drama político basado en la historia de Gary Hart, un candidato a la presidencia que vio frustradas sus chances en medio de un escándalo sexual. Es raro que no se haya estrenado, ya que está protagonizada por Hugh Jackman, dirigida por Jason Reitman (Amor sin escalas, Tully) y ha recibido muchos elogios de la crítica internacional. Es además, un retrato eficaz sobre la política estadounidense: aunque transcurre durante tres semanas en 1988, parece estar hablando de cosas de ahora incluyendo un par de menciones más o menos explícitas. Entretenida.

FICHA El Favorito Origen Estados Unidos, 2018 Director Jason Reitman ¿Dónde se la puede ver? Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo

La magia se actualiza y conviene verla sin comparar con la vieja versión

No está bueno comparar El regreso de Mary Poppins con la Mary Poppins de 1962. Eran otros tiempos, otra inocencia e incluso nosotros éramos otros cuando la vimos. Así que, de nada vale confirmar que no están aquellas canciones, que no está Julie Andrews (Dick Van Dyke hace un breve cameo) o que algo de aquella inocencia se ha perdido en el camino. Lo que conviene es dejarse llevar por lo que propone esta historia que recupera a aquellos niños, hoy convertidos en adultos con problemas de adultos y por el encanto que le pone Emily Blunt en el papel de la nanny más mágica del mundo. Si a eso se suma algunas canciones lindas y a Meryl Streep cantando con un acento raro, se puede pasar muy bien.

FICHA El regreso de Mary Poppins Origen Estados Unidos, 2018 Director Rob Marshall ¿Dónde se la puede ver? Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo