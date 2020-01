Un documental de Maradona y una serie con Robert Downey Jr. entre los recomendados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

DOCUMENTAL Retrato británico de un ídolo argentino

Acaba de ser nominada a los premios Bafta en la categoría de mejor documental, así que es buen momento para ponerse a tiro. Hablamos de Diego Maradona, la película de Asif Kapadia (Ayrton Senna, Amy) sobre la vida de uno de los mayores astros del fútbol argentino, que se puede ver on demand en la plataforma Directv GO en exclusiva. Este retrato del director británico toma como centro del relato, la época en que Maradona fue transferido de Barcelona al Napoli italiano, equipo al que llevó a la gloria en los ochenta. Para curiosos y apasionados.

ficha Diego Maradona Origen Inglaterra, 2019 Dirige Asif Kapadia ¿Dónde? En Directv GO en exclusiva

serie Robert Downey Jr. bien cerca de Tony Stark

The Age of A.I. es lo nuevo de YouTube Originals, una serie documental de episodios cortos (de media hora) sobre la inteligencia artificial. La presenta el actor Robert Downey Jr., lo que ya de por sí es un atractivo, teniendo en cuenta no solo su carisma, sino que hace un acercamiento desde su experiencia como Iron Man/Tony Stark, un personaje de dos caras muy vinculado a los últimos avances tecnológicos. El arte, la salud, las relaciones humanas y la evolución de la especie son algunos de los temas que se abordan en una primera temporada de ocho capítulos.

ficha The Age of A.I. Origen Estados Unidos, 2019 Presenta Robert Downey Jr. ¿Dónde? En YouTube Originals

película Amas de casa al control de la mafia

Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss son el trío protagónico de esta película, interpretando a tres amas de casa del barrio Hell’s Kitchen en 1978, con tres maridos que son detenidos por el FBI, por asuntos de la mafia. Así las cosas, las mujeres tendrán que involucrarse de manera directa con la mafia irlandesa, y hacerse cargo de un negocio complicado y de competencia feroz. Las reinas del crimen es la ópera prima de la directora Andrea Berloff, basada en una serie de cómics de DC, y ofrece acción como para amenizar un rato libre de las vacaciones.