Diez series, películas y documentales para ver en Netflix por el Día Internacional de la Mujer

Nairobi de La casa de papel, la que aportó la popular frase “Empieza el matriarcado” que fue replicada en carteles en las marchas del 8M del mundo. Ellen DeGeneres, referencia LGBTQ+ y figura de la televisión estadounidense. Beyoncé y Taylor Swift, cantantes que han hecho historia. Las adorables Grace y Frankie (o sea, Jane Fonda y Lily Tomlin) como dos mujeres que demostraron que envejecer no impide emprender, divertirse y sobre todo, sentirse vivas.

Esas son algunas de las “mujeres revolucionarias” que resultaron unidas por este especial que Netflix y ONU Mujeres armaron por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana. Se trata de la sección Porque ella vio que, en la plataforma de streaming, compila 55 contenidos entre series y películas, que fueron seleccionados por mujeres creadoras, por diferentes motivos. Porque se sintieron identificadas, porque se inspiraron, porque se conmovieron, y así.

La lista incluye clásicos y novedades, producciones originales de la plataforma y no, documentales, series que son tendencia ahora y mucho más. Y si quiere aprovechar la curaduría pero no sabe muy bien por dónde empezar, acá va una lista un poco más reducida, de 10 propuestas variadas que no hay que perderse.

serie How to Get Away With Murder

Mientras la sexta y definitiva temporada está en un receso, en Netflix están las cinco temporadas completas ya emitidas. La serie criminal estadounidense se centra en un personaje tremendamente poderoso, bien actuado y feminista: la abogada criminalista y profesora Annalise Keating (Viola Davis), que tiene una vida entreverada. Entre muertes, clases y dilemas personales, Keating tiene que hacerse valer cada día e imponerse a un sistema que la cuestiona siempre.

Viola Davis es Analisse Keating

película Historia de un matrimonio

Es de los últimos estrenos fuertes y originales de la plataforma (foto principal) y tuvo una cantidad de nominaciones al Oscar. Es la historia de una ruptura, que de un lado tiene a Scarlett Johansson y del otro a Adam Driver. Además está Laura Dern, que compone a una abogada tan rigurosa como amorosa; tanto el de ella como el de Johansson son roles fuertísimos.

película Un lugar llamado Notting Hill

Clásica comedia romántica, esta película muestra una historia de amor improbable entre un librero (Hugh Grant) y una famosísima actriz (Julia Roberts), que queda entre sus sentimientos y una carrera de enorme exposición. Tiene una frase inmortal que resume ese conflicto interno: “Soy solo una chica, de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame”.

Julia Roberts y Hugh Grant en "Un lugar llamado Notting Hill"

documental Joan Didion. El centro cederá

Este elogiado documental recorre desde distintas miradas, la vida singular de una periodista y novelista audaz, sensible pero también sufrida. De cómo se enamoró de la escritura, de cómo siguió su instinto, cómo se convirtió en una celebridad y cómo lidió con las peores tragedias, va esta película reflexiva e íntima.

SERIE Queer Eye

Acá los protagonistas son hombres homosexuales, y lo que hacen, en modo de reality show aparentemente frívolo que consiste básicamente en “cambiar vidas”, es impartir lecciones de aceptación y enseñarnos a querernos más y a ser mejores personas. Es tan divertido como lacrimógeno.

"Queer Eye", una serie imperdible

documental What Happened, Miss Simone?

Otro documental en la lista es el que recupera la vida y la música de la gran Nina Simone, para dejar de fondo un profundo sentimiento de tristeza. Es un relato en primera persona de una artista que tuvo que lidiar con las imposiciones, que sufrió violencia de género y abusos sexuales sistemáticos, y que se convirtió en activista para defender aquello en lo que realmente creía. Es una historia de resiliencia y de dolor.

serie Unbelievable

Es la desgarradora serie basada en hechos reales, sobre una adolescente que fue acusada de mentir sobre su violación, y tiene que rearmar su vida sabiendo que nadie le cree. Es un ejemplo de lo que muchas mujeres han vivido a lo largo de la historia, y de los problemas que el sistema judicial ha tenido para manejar estos casos donde el género es un factor clave.

documental Feministas: ¿qué estaban pensando?

Es otro documental, sí, pero uno bien distinto, porque termina inspirando y dejando ver cierta luz al final del tunel o, más bien, de la lucha. El documental parte de las fotografías que, en los setenta, tomó Cynthia MacAdams, con la intención de mostrar a las mujeres transformadas por el feminismo. Y relata las historias de aquellas que posaron en esas imágenes, y suma a otras para que dialoguen, desde el presente y mirando al futuro, con aquel pasado fundamental.

serie Unbreakable Kimmy Schmidt

La sitcom creada por Tina Fey es la historia de una chica que tras 15 años encerrada en un bunker junto a tres mujeres más, recupera su libertad y emprende la aventura de entender de golpe la vida que corre por las calles de Nueva York. Pero también es la historia de personajes femeninos fuertes e hilarantes. Kimmy es fuera del bunker, la optimista, buena amiga, sencilla, ingenua e inteligente, con metas que, a diferencia de unas cuantas heroínas de la televisión, van completamente por fuera de la búsqueda de un par romántico.

película Someone Great: Alguien extraordinario

Es una comedia romántica y ligera, aunque logra generar algún nudo en la garganta. Una periodista tiene que terminar enfrentar el fin de una relación larguísima, y lo hace acompañada de sus amigas (que, para sumar, reflejan diversidad). Porque la sororidad y el saber que no estamos solas, son claves aún en rom-coms pasatistas como esta.