Diego Luna interpretará a una mujer trans y desata una polémica

Berlín, I Love You es la nueva película la serie Cities of Love, que cuenta una historia que tiene como telón de fondo una ciudad emblemática, como fue París, Je T’aime y New York, I Love You. En esta nueva entrega, se mostrarán 10 historias de romance en la capital alemana, a cargo de un conjunto de grandes de Hollywood como Keira Knightley, Helen Mirren, Jim Sturgess y Dianna Agron, entre otros.



Sin embargo, uno de esos nombres elegidos generó polémica entre los círculos LGBTQ: el del mexicano Diego Luna, que será el encargado de interpretar a una mujer trans en una de las aventuras.

La revista Out publicó un duro artículo editorial en el que reclama la posibilidad de que actores trans interpreten ese tipo de papeles, tema que ya había sido abordado cuando Matt Boemer se puso en la piel de una prostituta trans en Anything, o Scarlett Johansson fue elegida para ser un chico trans en Rub & Tug (aunque la actriz al final dio un paso al costado, después de la lluvia de críticas).

"A pesar de que las personas trans, dentro o fuera de Hollywood, tratan sobre estos temas en la web, de alguna manera nadie puede enviar un enlace a las personas poderosas en Hollywood", dice la nota que, cita un tuit de Jen Richards, la creadora de la serie de YouTube Her Story?, en el cual habla del hecho de que los hombres transgénero interpreten a mujeres transgénero perpetua la idea de que las mujeres trans son hombres.

En la película se desarrolla una escena donde el actor mexicano y un joven (Michelangelo Fortuzzi) aparecen sentados a la orilla de un río. "¿Me besarías por favor? Quiero saber qué se siente besar a un hombre", le dice el adolescente al personaje de Luna.