Después del escándalo, Netflix indemnizará a Claire Foy

La disparidad salarial entre los actores de The Crown fue revelada en marzo de la boca de los propios productores Suzanne Mackie y Andy Harries, que al ser consultados dijeron que Matt Smith, el príncipe Felipe en la serie, ganó 10 mil dólares más por capítulo que su compañera y protagonista Claire Foy, que interpretó a la reina Isabel II en las dos primeras temporadas.

En su momento, los productores argumentaron que se debía a que Smith era más famoso que Foy al haber protagonizado la serie televisiva Doctor Who, y prometieron que no sucedería lo mismo en la tercera temporada, donde Olivia Colman dará vida a la reina. Pero eso no conformó.

Así que ahora, casi dos meses después, Netflix decidió compensar a Foy con una indemnización por 275 mil dólares, informó Daily Mail.

En una entrevista con Entertainment Weekly a fines de marzo, la actriz se había pronunciado respecto a la controversia y dijo que entendía la atención que había causado la situación, sobre todo porque era un personaje femenino el que lideraba la historia, pero luego añadió que tanto para ella como para su compañero, Smith, era extraño estar en el centro de un problema que ellos no buscaron.

Claire Foy protagonizará The Girl in the Spider's Web, la nueva película del director uruguayo Fede Álvarez.