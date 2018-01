El despido de Kevin Spacey le costó casi 40 millones de dólares a Netflix

Mientras Kevin Spacey se mantiene alejado de los medios y de cualquier exposición, y mientras se inicia otra línea de investigación por una nueva denuncia de acoso en su contra (por parte de otro hombre, por un hecho ocurrido a mediados de la década de 2000), Netflix se apronta a seguir adelante sin él, que se había convertido en una de sus figuras.

Cuando apareció la primera denuncia en contra del actor, el servicio de streaming investigó y no demoró mucho en determinar la salida del actor de House of Cards, una de sus series estrella que tenía a Spacey como protagonista, y también del proyecto de una biopic sobre el escritor Gore Vidal, que sería estelarizada por el mismo intérprete. La película ya estaba en etapa de posproducción, pero fue descartada.

Hay que recordar también que Spacey, en un trabajo que nada tenía que ver con Netflix, fue eliminado de la película Todo el dinero del mundo por la que su sustituto de último momento, Christopher Plummer, acaba de ser nominado al Oscar a mejor actor de reparto.

Y ahora se supo que el despido de Spacey, que en un momento pareció complicarse por las condiciones que establecía el contrato existente, le costó casi 40 millones de dólares a Netflix.

Exactamente fueron 39 millones de dólares los que gastó la compañía por este despido, según los resultados económicos de la compañía del cuarto trimestre de 2017, informa El País de Madrid en base a los números de Netflix. Esos 39 millones responden a programas que no se emitirán (si bien se espera que House of Cards siga, esta salida marca un cambio sustancial y obliga a demorar sus procesos), y abarcan también los especiales del comediante Louis C. K., cancelados después de que varias mujeres lo denunciaran por acoso sexual.