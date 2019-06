Denis Villeneuve prepara una serie sobre los personajes femeninos de la novela "Dune"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director canadiense Denis Villeneuve y la compañía audiovisual WarnerMedia están preparando una serie sobre los personajes femeninos de Dune, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Villeneuve, que dirigirá el primer episodio de esta serie titulada Dune: The Sisterhood, tiene previsto, al margen de este proyecto televisivo, estrenar el año que viene una película que reimaginará el universo de ciencia-ficción de Dune, que ya fue llevado a la pantalla grande, dirigido por David Lynch.

Imagen de la película Dune, que dirigió David Lynch en 1984. Foto: Archivo

Jon Spaihts, que ha firmado el guion de la nueva Dune junto a Villeneuve y Eric Roth, escribirá esta serie que se emitirá en el servicio de "streaming" que prepara WarnerMedia y que todavía no tiene nombre.

Dune: The Sisterhood narrará la historia de la orden femenina Bene Gesserit. "Las Bene Gesserit siempre me han resultado fascinantes. Enfocar una serie alrededor de esta poderosa orden de mujeres no solo parece relevante e inspirador sino también un escenario dinámico para una serie televisiva", dijo Villeneuve, que es uno de los directores más cotizados de Hollywood y realizador de películas como Sicario (2015), La llegada (2016) y Blade Runner 2049 (2017).