La serie Mayans MC. (se estrena hoy en Fox Premium a las 22.45 y también está disponible en la App de Fox) es una serie que se enmarca en el universo de Sons of Anarchy. En ese mundo de pandillas, drogas y violencia, Pardo interpreta al protagonista, Ezekiel “EZ” Reyes, un joven que por venganza se convertirá en miembro de la banda de motociclistas, Mayans, que viven en la frontera de California con México.

—¿Qué pueden esperar los seguidores de Sons of Anarchy de la serie Mayans M.C.?



—Si tuviera que decirle algo a los fanáticos de Sons of Anarchy solo diría, muchas gracias por ser fanáticos tan leales. En Mayans, reconocemos que tenemos la oportunidad de contar nuestra historia debido a lo maravillosa que fue esa serie y lo maravillosos que fueron los actores al retratar a sus personajes. Y así, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para contar la historia de los Mayans en honor a los actores de Sons of Anarchy y en honor a esos fanáticos. Queremos seguir entreteniéndolos y continuar este gran viaje.

Tráiler de la serie "Mayans" que se estrena hoy por Fox Premium y en la App de Fox

—¿Qué te interesó de la serie para sumarte?



—Lo que me parece tan hermoso de Mayans, es que es un show muy complicado. Por un lado es entretenimiento, es fantasía. Pero creo que lo bueno de trabajar con alguien como Kurt Sutter, autor intelectual de la serie, es que se basa en la realidad. De esa manera el público realmente puede sentir a los personajes y sentir las historias. La cultura de los motociclistas es fascinante en sí misma. Casi se siente como un Western cuando lo estábamos haciendo, porque existe la oscuridad del mundo, pero también las relaciones con la familia y los peligros en los que se encuentran estos personajes.

—¿Cómo es trabajar junto a Edward James Olmos, quien hace de tu padre en Mayans?



—Una cosa que me encanta de Edward James Olmos es su confianza. No hay sustituto para eso. Necesitas estar seguro, y eso es lo que aprendí de trabajar junto a él.

Edward James Olmos y JD Pardo, padre e hijo en esta serie de televisión. Foto: Difusión

—¿Recuerdas alguna anécdota junto a él del set?



—Después de terminar de hacer una escena con él, le dije, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la escena? ¿Cómo te fue? Y él estaba como Oh, JD, fue magnífico, fue dramático, fue perfecto. El amor. El odio. La ira. El romance. Y le dije, Eddie, fue una sola línea. Y él dijo: Lo sé. Pero fue grandiosa y perfecta. Así que admiro lo apasionado que está con el trabajo, y siempre irradia confianza.

—¿Cuáles fueron tus desafíos para interpretar a EZ?



—Soy una persona muy apasionada. Naturalmente trato de tomar el control y tuve que recordarme que EZ es una perspectiva distinta. Desde esa perspectiva, eres lo más bajo de lo más bajo cuando se trata del club de motociclistas. No puedes hablar a menos que te hablen. No puedes ir a hacer cosas por tu cuenta. No puedes ser el chico más grande en la habitación. Tienes que hacer lo que te dicen. Y para mí ese fue el mayor desafío, permanecer en ese lugar y no ser demasiado grande, supongo.