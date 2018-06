La cuarta temporada de "Better Call Saul" llega en agosto

Cuando se cumplen 10 años del estreno de la inolvidable Breaking Bad, aquel éxito sigue alimentando más ficciones. Su spin off, Better Call Saul, ya tiene fecha de estreno: la cuarta temporada de la serie protagonizada por Bob Odenkirk iniciará su nuevo ciclo el próximo 6 de agosto en Estados Unidos, y se estima que no demorará casi nada en llegar a Netflix.

El canal de televisión estadounidense AMC anunció esta semana que el programa estará al aire antes de lo esperado, dado que la fecha que se manejaba era septiembre. La serie contará con 10 capítulos y aún no hay exactitud sobre la llegada del nuevo ciclo a Latinoamérica, pero se espera que haga su arribo a la plataforma de streaming como en temporadas anteriores, horas posteriores a su exhibición en Estados Unidos.

A 10 años del lanzamiento de Breaking Bad, la serie sigue siendo una referencia. De hecho, su creador, Vince Gilligan, será uno de los invitados de la quinta edición del Serielizados Fest, el Festival Internacional de Series de Barcelona, que se celebra del 27 al 30 de septiembre. El creador de Breaking Bad y Better Call Saul será invitado de lujo del encuentro, como en ediciones pasadas ya lo hicieron David Simon (The Wire) o Dan Harmon (Rick & Morty). Vince Gilligan se sentará con el periodista Toni Garcia Ramon para charlar sobre las influencias y objetivos de la trayectoria del estadounidense, y sobre Walter White y Saul Goodman, por supuesto.