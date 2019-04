El creador de Veep se va al espacio en su nueva comedia para HBO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras continúa la emisión de la última temporada de la premiada serie Veep, su creador, Armando Iannucci, tiene una nueva serie para HBO. El showrunner británico recibió luz verde para su nueva comedia, una que se ambientará en el espacio y se llamará Avenue 5, que contará con un elenco integrado por Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods y Nikki Amuka-Bird, anunció el sitio Deadline.

Avenue 5, todavía sin fecha de estreno, será creada, escrita y producida por Iannucci, quien también se encargará de dirigir el episodio piloto. La historia de esta comedia se ambientará 40 años en el futuro. Allí, Laurie será Ryan Clark, el capitán del crucero espacial Avenue 5, mientras Gad será Herman Hudd, el multimillonario detrás del crucero, así como de hoteles, gimnasios y turismo espacial.

Iannucci, un hombre importante en la comedia británica y americana, fue nominado al Oscar por el guion de la película In The Loop, que también dirigió. Esa sátira política se centraba en un grupo de personas, americanas y británicas, que intentaban evitar una guerra entre los países.

También creó series para la BBC como The Thick Of It, que fue nominada a 13 premios BAFTA, ganando cinco en sus cuatro temporadas. Hoy, Iannucci se encuentra en la posproducción de su nueva película, The Personal History of David Copperfield, basada en la novela de Charles Dickens.