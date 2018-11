By Rodrigo Guerra

George R.R. Martin, autor de "Song of Ice and Fire", la serie de libros que inspiró a "Game of Thones", explicó en una entrevista cómo las fantasías de su niñez inspiraron la historia.

George R. R. Martin's Earliest Inspiration Of All George R. R. Martin's Earliest Inspiration Of All

El creador de "Game of Thrones" reveló su inspiración para la saga