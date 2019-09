De "Corre, Lola, Corre" a filmar para Netflix en Uruguay: Moritz Bleibtreu charló con El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Moritz Bleibtreu dice que no tiene ningún problema en dar una entrevista, pero no tiene claro qué cosas puede contar sobre Conquest, la serie que está filmando en Uruguay. “Y no quiero ser demandado por decir cosas que no puedo decirte”, comenta entre risas al periodista de El País.

Bleibtreu llegó ayer a la tarde a Ciudad Vieja, al antiguo Club Inglés —antes un lugar lujoso y hoy de aspecto deteriorado—, para filmar algunas escenas de esta megaproducción que lideran Keanu Reeves y Netflix. La serie es de corte futurista, está ambientada en un mundo distópico que, por lo que se ha visto estos días, es poco alentador; la dirige el británico Carl Eric Rinsch y estrenaría en 2020.

De bata blanca sobre lo que parecía otra bata en tonos marrones, satinada; con un café en una mano y un cigarrillo en la otra, el actor alemán caminaba ayer por la zona y apreciaba la tranquilidad de un lugar del que sabe bastante, pero en el que nunca había estado.

Moritz Bleibtreu en el rodaje de "Conquest" en Ciudad Vieja. Foto: Marcelo Bonjour

“He estado escuchando un montón sobre Uruguay, porque uno de mis mejores amigos en Alemania es uruguayo. Así que desde que tengo 15 años estoy cautivado por Uruguay, por lo hermoso que es, y es increíble”, cuenta a El País con total amabilidad y simpatía. “Es tan tranquilo y relajado, no tan salvaje y loco como el resto de Sudamérica... Es un lugar muy particular”, añade para completar sus primeras impresiones.

El suyo es el primer nombre internacional de peso de un elenco del que, hasta ahora, no se sabía nada, salvo que la brasileña Bruna Marquezine es parte. La actriz, que ha estado en telenovelas de Globo como Mujeres apasionadas o La sombra de Helena y ha ocupado titulares de los medios por su noviazgo con el futbolista Neymar (un noviazgo ya terminado), estuvo filmando en Montevideo esta semana, según informó Telemundo y confirmó El País. Tiene un papel secundario.

Bleibtreu, en cambio, tendrá en Conquest un rol protagónico, y aunque su nombre no suene familiar a primera escucha, tiene una trayectoria importante.

PERFIL Estrella alemana

Bleibtreu, hijo de padres actores y toda una estrella en Alemania, tiene una filmografía amplia y versátil, y un papel clave que es el que le ha dado mayor proyección internacional: el de Manni en Corre, Lola, Corre, la película de 1998, que coprotagonizó con Franka Potente.

Además, lo han dirigido figuras reputadas como el turco-alemán Fatih Akin (En julio, Solino), los hermanos Tavviani (La granja de las alondras), Steven Spielberg (Munich) y, para una referencia más cercana, el brasileño Fernando Meirelles (360). Ganó un Oso de Plata a mejor actor en el Festival de Cine de Berlín de 2006, por su papel en Las partículas elementales, y este año rodó su primer largometraje como director, Cortex, que también escribió y protagonizó.

Como actor, se ha probado en varios géneros cinematográficos y tanto en el cine comercial hollywoodense como en el más intelectual de Europa, y ha salido airoso. En Netflix, por ejemplo, se lo encuentra jugando dos juegos bien distintos: en la comedia Lommbock y en el thriller psicológico Stereo, que son dos opciones para que lo conozca si aún no lo ha hecho.

Entre sus últimos trabajos estrenados en cines uruguayos están Guerra Mundial Z y La dama de oro.

“Soy muy afortunado, estoy muy bendecido, y siempre trato de sorprenderme a mí con el tipo de historias que cuento, y ojalá, sorprender a la audiencia con ellas. Me encanta hacer lo que hago ”, le dijo ayer a El País, después de haber estado unos 40 minutos en el motorhome, sometiendo sus tatuajes al aerosol que los cubrió, uno por uno. “Es algo que se hace muy seguido ahora, y tampoco estuvo tan mal”, comenta, amable.

Según lo previsto, las únicas escenas de Bleibtreu en Uruguay fueron las de ayer. Previo a su rodaje, el actor paseó por Montevideo por su cuenta, y el martes se arrimó a la Plaza Independencia para espiar algo del último día de filmación en esa locación. Y como estaba de incógnito, la seguridad no lo dejó pasar el vallado instalado. Recién cuando parte del equipo lo reconoció pudo acceder al set y, una vez allí, no disimuló su sorpresa. “Cuando pensás que la magnitud del proyecto no puede ser más grande, llegás y ves esto”, comentó a los que estaban junto a él.

Las obras en la Plaza Independencia tras el rodaje de "Conquest". Foto: Leonardo Mainé

Falta un rato para ver Conquest y ordenar todas estas piezas, pero hasta ahora, todos los implicados parecen estar muy entusiasmados con el proyecto.

RESTAURACIÓN ¿Cómo está la Plaza Independencia?

El desmantelado que se había hecho en la Plaza Independencia para que este rodaje fuera posible, había abierto un debate público que para hoy jueves, quedó caduco.

La recuperación de la Plaza comenzó ayer, está a cargo de Musacco que fue el proveedor contratado por la productora Salado, y los efectos se vieron de inmediato. Decenas de personas estuvieron replantando el pasto que había sido retirado, limpiando fuentes y reacondicionando el espacio. Se prevé que se agreguen algunos florales, un ibirapitá más grande que uno que fue extraído, y que la circulación se mantenga cerrada hasta el viernes.