El controversial documental sobre Lady Di que ya está disponible en Netflix

El documental de Rebecca Gitzlitz, "The Story of Diana", considerado como uno de los mejores trabajos audiovisuales que se han realizado sobre "la princesa del pueblo", ya se puede disfrutar por Netflix.



La plataforma de streaming incorporó a su catálogo este trabajo que consiste en dos episodios de una hora y media en los que podemos ver tanto a historiadores como a familiares y amigos cercanos a Lady Diana Spencer hablando sobre el impacto que tuvo en el mundo de la realeza y por fuera de éste. Por otro lado, uno de los atractivos del documental son las imágenes de archivo inéditas, muchas de ellas vinculadas a la infancia y adolescencia de Diana.



El trabajo de Gitzlitz se realizó para la cadena en ABC en sociedad con People, y se estrenó en agosto de 2017, con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de la princesa de Gales. Recordemos que Diana falleció el 31 de agosto de 1997 a los 36 años, en un accidente automovilístico en París.

Ese mismo año también se dio a conocer el documental de National Geographic titulado "Diana: In Her Own Words", en el cual se utilizaron las famosas cintas donde la podemos escuchar a la princesa expresando su tristeza ante el protocolo de la realeza, y ante el descubrimiento de que su esposo, el príncipe Carlos, le era infiel con Camilla Parker Bowles.



"Me sentí transportado a un universo paralelo en el cual la princesa hablaba de lo infeliz que era", recordó el biógrafo Andrew Morton cuando le preguntaron por los famosos cassettes confesionales que Lady Di grabó en 1991 y que llegaron a sus manos, incentivando su deseo de escribir la biografía "Diana: Her True Story", que luego inspiró el documental.