El conteo de las mejores series continúa con  "Pose" y "La casa de las flores"

La realidad, la ficción y todo entre medio queda en esta lista que seguramente sea polémica por sus nombres y ausencias. Seguramente alguna producción habrá quedado afuera por cuestiones meramente numéricas. Es que si por uno fuera, la lista sería interminable. Por eso, aquí van una cuenta regresiva hacia la mejor serie de este año.

5. La casa de las flores Disponible en Netflix

No solo es el regreso de Verónica Castro a la televisión, también es la confirmación que hay series a destacar que no proceden de Estados Unidos, España o Inglaterra. La casa de las flores es una de esas series para hacer maratón. Una producción mexicana de Netflix que logra un humor negro (por momentos negrísimo) a través de la familia De la Mora, propietarios de una vieja y destacada florería de México. Claro que esa familia, de apariencia perfecta, dista mucho de lo que muestra al exterior. Y en el primer episodio ya se nota cómo esa imagen se resquebraja, cuando la amante del patriarca decide suicidarse en una fiesta familiar. Desde entonces no paran de surgir enfrentamientos, secretos y recriminaciones entre los miembros de la familia. Si a este dramón, que el creador Manolo Caro logra diluir con justas dosis de humor se le suman unos personajes tan patéticos como entrañables (la forma de hablar de Cecilia Suárez, o sea Paulina, hace que valga la pena ver los episodios), algo de picardía, y unos personajes secundarios muy disfrutables, convierten a esta producción en un éxito, que si no vio, vale la pena descubrir.

6. Pose Disponible en la App de Fox

Ryan Murphy es uno de esos creadores de series prolíficos y versátiles. Sus producciones transitan entre el retrato más verosímil de un caso mediático como la primera temporada de American Crime Story, la serie musical Glee, el drama de médicos Nip/Tuck o películas para televisión como A Normal Heart, donde se contaban los primeros tiempos del VIH en la comunidad gay. Este año Murphy estrenó tres series, la que toca hablar es Pose. Una serie en la que se cuenta el mundillo del ballroom, donde hombres, mujeres y trans desfilaban por una pasarela improvisada para ganar el respeto de su pares. Sin dudas, Pose es de las mejores producciones de Murphy, donde se describe ese mundo de rivalidades, egos y glamour de las comunidades compuestas por inadaptados (prostitutas, jóvenes gay expulsados de sus hogares, chicas trans que sueñan en grande), que desfilaban por las noches en los años ochenta. Una perfecta unión de comedia con drama (sin ser graciosa ni lacrimógena) donde estos desconocidos intérpretes -es la serie con el elenco más diverso de la televisión- conmueven en cada capítulo.

7. Maniac En Netflix

Cary Fukunaga es el responsable de esta serie de Netflix. Un director que viene llamando la atención desde que se estrenó True Detective, y de eso hace varios años. Esta nueva producción, Maniac, cuenta con un elenco impresionante. Están Jonah Hill, Emma Stone, Sally Field y Justin Theroux al frente de una historia cambiante. Si bien la serie se centra en Owen y Annie (Hill y Stone), dos jóvenes con una vida bastante complicada que deciden someterse a un experimento farmacéutico que promete resolver cualquier problema mental, es la manera en que está contada, lo que la hace una gran serie. Cada episodio nos transporta a la mente de estos complejos personajes, como si se tratara de una ensoñación, cambiando la ambientación, los colores y hasta la manera que tienen los personajes para relacionarse.

8. Castle Rock En Hulu

Stephen King es uno de los pocos autores que han logrado crear un universo propio. Sus historias dialogan unas con otras, al igual que los personajes, que pasan de una novela a la otra sin problemas. Esa es la esencia de Castle Rock, la serie de Hulu donde los personajes más oscuros de King se unen en una misma historia. Sí, hay muchos sustos en esta serie creada por Sam Shaw y Dustin Thomason que tiene la particularidad de contar en su elenco con actores que han trabajado en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de King. Están Sissyi Spacek (la Carrie original), Bill Skarsgård (el nuevo Pennywise de It), así como Jane Levy, quien protagonizó las películas Posesión infernal y No respires del uruguayo Fede Álvarez. Así, Castle Rock es una de esas series para mirar con la luz encendida y, preferiblemente, de día.

9. Luis Miguel: la serie Netflix

Quién iba a pensar la cantidad de muertos que tenía guardados en el ropero el cantante mexicano (bueno, la serie se encarga de aclarar este punto) más conocido del mundo. Este año Luis Miguel: la serie fue uno de los éxitos de la televisión, esos que cada vez son menos frecuentes. En parte se debe al buen trabajo de su protagonista, Diego Boneta, pero también está el villano de la serie, un impecable Oscar Janeada (que interpreta al padre de Luis Miguel) y a la historia sobre la desaparición de la madre del cantante que dejó a todo el mundo en vilo. Netflix se anotó un golazo con esta serie mexicana donde no solo están presentes todas las canciones, también ese mundo privado del músico que para muchos era desconocido. Un gancho final que deja más dudas que certezas será el comienzo de una nueva temporada que ya está en desarrollo.

10. Barry Disponible en HBOGo

No es usual que una serie sea tan redonda, mezclando en sus episodios algo de risa y algo de suspenso. Barry, esta pequeña pero entretenida ficción protagonizada por Bill Hader, lo logra. En la serie de HBO, Hader es un exmilitar que por cuestiones meramente monetarias se vuelve un sicario que ya está con ganas de colgar el puntero láser. Es que en una de sus últimas misiones encontró una profesión diametralmente opuesta a lo que conoce: la actuación. A este soldado bastante estructurado lo rodea un universo de personajes entrañables como el profesor de actuación o alguna alumna que se cree mejor. Claro que a medida que su popularidad como actor mejore, tomará visibilidad, y su pasado estará al acecho para cobrarle alguna que otra deuda.