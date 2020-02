Conocé las series y películas más vistas en Uruguay: Netflix crea Top 10 para cada país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son contadas las veces que Netflix da a conocer números de su audiencia, y cuando publica datos de algunos de sus países de consumo más fuerte, Uruguay queda por fuera. Pero ahora, una nueva opción del servicio permite conocer qué es lo más visto por día por los uruguayos, y de momento, la serie argentina Puerta 7 y la película The Last Thing He Wanted, pican en punta en tendencias.

¿Cómo se reconocen los contenidos más vistos por la audiencia? Por un lado, cuando el usuario entra a su cuenta de Netflix, verá una etiqueta que dice "Top 10" en la previsualización de cada contenido. Y por otro, si se entra a los apartados de series o películas (y se scrollea un poco), se encontrará el top 10 completo.

Ahora sí, apenas habilitada esta función, estas son las series y películas más vistas por los uruguayos en Netflix hoy (la actualización es diaria):

El top 10 de series

Puerta 7 (serie argentina para Netflix sobre las barrabravas)

Pup Academy (serie de comedia infantil sobre perros y niños)

El final del paraíso (telenovela mexicana, final de Sin senos sí hay paraíso)

The Stranger (policial inglés basado en novela de Harlan Coben.)

Vivir sin permiso (segunda temporada del drama español)

Vikings (sexta temporada de la serie épica)

Locke & Key (serie original de Netflix, fantasía)

Las chicas del cable (española, primera parte de la última temporada)

Narcos México (segunda temporada recién estrenada)

Sex Education (segunda temporada de la comedia inglesa)

El top 10 de películas



The Last Thing He Wanted (thriller con Anne Hathaway y Ben Affleck)

Mi villano favorito 3 (animación)

Isi & Ossi (comedia romántica alemana)

A todos los chicos... P.D.: Todavía te quiero (secuela de A todos los chicos...)

Uncut Gems (o Diamantes en bruto, con Adam Sandler)

Porno para principiantes (comedia rioplatense)

Los Pitufos en la aldea perdida (animación)

Modo avión (comedia romántica)

Love Jacked (comedia romántica)

Jarhead (drama bélico)