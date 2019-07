Conocé a los actores que se suman a la tercera temporada de "La casa de papel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La casa de papel ya está por volver y, como se sabe, hubo bajas en el reparto de las dos primeras temporadas. Atención: si no la vio todavía y no quiere spoilers, no siga leyendo esta nota.

La banda de atracadores sufrió tres muertes a lo largo de su toma de la Fábrica Nacional de Timbre y Moneda de España. La primera fue la de Oslo (Roberto García Ruiz), quien fue golpeado en la cabeza por unos rehenes que intentaban fugarse, y no se recuperó. La siguiente fue la de Moscú (Paco Tous), que fue baleado por la policía en un fuego cruzado. Y la última y más dramática fue la de Berlín (Pedro Alonso), abatido cuando las fuerzas policiales entraron al lugar para capturar a la banda.

Pero además de esas pérdidas, hubo algunos cambios "estructurales", que se verán en esta temporada que se estrena mañana viernes. Acá, los detalles.

NUEVOS Los que llegan

El que más expectativa genera por parte del público es Rodrigo de la Serna, el argentino que acá será Palermo, también conocido como El Ingeniero. Palermo se sumará a la banda para el nuevo atraco, que será más grande que el anterior, nada menos que el Banco de España.

Palermo tiene un vínculo antiguo y profundo con El Profesor (Álvaro Morte), el hombre al frente de esta pandilla de monos rojos, y también tiene una antigua relación con Berlín. Hay un pasado común entre las partes que se irá develando de a poco y al parecer, tiene algo de drama.

Rodrigo de la Serna en La casa de papel. Foto: Netflix

Además de Palermo, la banda incorporará a Marsella y a Bogotá. Marsella es interpretado por el actor croata Luka Peros, y que en la logística del grupo funcionará como una especie de protector, de guardián.

Luka Peros en La casa de papel 3. Foto: Netflix

Bogotá, en tanto, será encarnado por Hovik Keuchkerian, español de origen armenio que describió su personaje como "bastante tranquilo", que "sabe lo que tiene que hacer". "Es un tipo frío, que tiene emoción, pero sabe lo que tiene que hacer", declaró en una entrevista reciente.

Hovik Keuchkerian en La casa de papel 3. Foto: Netflix

El otro fichaje de la serie es en el bando opuesto. La actriz Najwa Nimri se incorpora al elenco como la nueva inspectora a cargo de la investigación contra la banda, una mujer embarazdísima llamada Alicia Sierra.

"Esta mujer es como Deep Blue, como una computadora que está ejecutando jugadas maestras para intentar atrapar a otro jugador que está pensando por encima de las posibilidades de casi todo el mundo", dijo Nimri en entrevista con Cultura Ocio, y añadió que "por momentos es una computadora de persona y por momentos la chapuza máxima, y jugar a muerte contra una mente como la del Profesor le estimula tremendamente".

Najwa Nimri en La casa de papel 3. Foto: Netflix

conocidas Las que cambian

Si Najwa Nimri se suma al elenco es porque Itziar Ituño, o sea, la inspectora Raquel Murillo que había estado al frente del equipo que buscaba desarmar la banda de atracadores, se cambió de lado. Enamoradísima de El Profesor y entregada a esa relación, Raquel ahora se hace llamar Lisboa y será parte de los ladrones más famosos de España, en términos de ficción.

Helsinki, Marsella y Lisboa en "La casa de papel". Foto: Netflix

La banda también incorporó a Mónica Gaztambide (Esther Acebo), antes rehén y ahora pareja de Denver, y una atracadora más: Estocolmo.

Estocolmo en La casa de papel. Foto: Netflix

dudas ¿El que sigue?

El gran misterio de la temporada tiene que ver con Berlín, que si bien murió a finales del ciclo anterior, es parte de afiches, tráileres, campañas de expectativa y rondas de prensa sobre La casa de papel. Es de esperar que su participación tenga más que nada con flashbacks, pero es la gran interrogante que queda y que se disipará recién cuando salga la temporada.