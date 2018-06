Confirmado: habrá tercera temporada de "13 Reasons Why"

Con el final de la segunda temporada de 13 Reasons Why, muchos dieron por sentado que habría tercera parte. Y tal cual. El creador de la serie, Brian Yorkey, se quedó con ganas de profundizar un poco más —esperemos que esta vez no se haga tan reiterativo— y después de expresar sus deseos, finalmente confirmó que en 2019 Netflix estrenará 13 Reasons Why 3.

Aunque sin Katherine Langford, lo que significa que Hannah no estará más, la producción seguirá trabajando con el mismo reparto, lo que deja entrever que seguirán profundizando en las historias de los chicos ya conocidos, y no habrá un nuevo comienzo.

"Creo que si hubiese una tercera temporada, imagino que nos gustaría seguir a estos personajes de los que nos hemos enamorado", dijo Yorkey en una entrevista cuando había rumores, lo que dejaba presuponer que todo seguiría de la mano de Tyler, Jessica, Clay, Alex, Tony y los demás chicos.

Hay que ver el enfoque que le dan; si seguirá siendo un picadillo donde cada uno habla de sí o sí habrá un protagonista al que seguir que, considerando lo ocurrido en la segunda parte, bien podría ser Tyler.

Una de las características de 13 Reasons Why, que le causó bastante polémica, es que busca mostrar las situaciones más dolorosas de la manera más explícita posible, pero después de tantas críticas por ese asunto, no sorprendería que le bajen un poco el tono.