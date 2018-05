Comediante que habla de cosas serias

Es la versatilidad personificada en una mujer que, además, sorprende cuando dice que es aburrida. Sí, eso le dijo a David Letterman cuando fue de invitada a No necesitan presentación de Netflix, que dicho sea de paso, anduvo rondando por internet por dos motivos: el momento en que confrontó al célebre entrevistador porque en su talk show nunca hubo guionistas mujeres, y porque Tina Fey, esa mujer todoterreno, se emocionó hasta las lágrimas al recordar uno de sus momentos de éxito, lo que a los ojos del público la convierte en, además de poderosa, humilde.

Pero Fey, que teme ser poco interesante y por eso no se anima a conocer a Bill Murray, según ha dicho, tiene todo un curriculum de éxitos y sueños cumplidos que a cualquiera le subiría un poco el ánimo. El más reciente es que Chicas pesadas, aquella película de 2004 que creó y en la que Lindsay Lohan era la nueva en un colegio donde las chicas malas -Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert- la acechaban, se convirtió en un musical para Broadway y además de conquistar la taquilla, encabeza los premios Tony -los Oscar del teatro estadounidense- con 12 nominaciones, entre las que están las categorías estrella: mejor musical, actriz principal y guion.

Hay un dato curioso con respecto a esa historia que se conecta con la vida de su creadora, y es que Fey, en la película, hace de una profesora que en su adolescencia sufrió bullying y que no soporta a las “las chicas plásticas”. Nada más distante de su vida real, en la que se inspiró para crear a la villana Regina George. “Era una chica pesada. Lo admito abiertamente. Esa era una enfermedad de la que realmente tuve que curarme (...) Era un mecanismo de defensa -malo-, pero un mecanismo al fin. Fue mi forma de nivelar el sentirme inferior durante esa época. El problema es que decir cosas terribles sobre alguien no nivela nada”, confesó la actriz en 2015 a la revista The Edit.

En esa película, basada en el libro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman, Fey habla sobre el empoderamiento desde una perspectiva crítica y humorística dirigida al público juvenil, pero ni en ese guion ni en las entrevistas que ha dado desde siempre termina su discurso. Tina Fey -que en realidad se llama Elizabeth Stamatina- es una mujer que tiene muy en claro sus ideales y los lleva por delante en todo. El ejemplo más reciente es Unbreakable Kimmy Schmidt, la serie que el próximo miércoles estrena su cuarta y última temporada en Netflix, de la que es cocreadora junto a Robert Carlock y productora ejecutiva.

Con Unbreakable..., Fey y su equipo liberan todo un humor tan hilarante como surreal puesto al servicio de una historia, que si bien se toma con la liviandad de una sit-com, habla sobre un grupo de mujeres encerradas por más de 15 años en un bunker porque un reverendo las convenció de que afuera sucedía el apocalipsis.

Schmidt (Ellie Kemper) es una heroína, tanto dentro del bunker donde era el sostén emocional de sus compañeras, como fuera, donde aprendiendo a vivir en un mundo completamente diferente al que recordaba, altera positivamente la vida de todos los que la rodean. Tal vez el cambio más significativo sea sobre Jacqueline Voorhees (Jane Krakowski), su jefa de la clase alta neoyorquina, a quien enseña con algunos traspiés que no necesita de nadie -y nadie es su marido millonario- para sobrevivir.

Antes, su mensaje feminista estuvo en 30 Rock, la serie que creó, produjo y protagonizó por siete años (de 2006 a 2013), que recibió Emmys y Globos de Oro. Allí era Liz Lemon, la directora de guionistas de “The Girlie Show” que debía enfrentarse a las intromisiones del productor ejecutivo del programa Jack Donaghy (Alec Baldwin). Todo inspirado, aunque con variaciones, en lo que fue su vida cuando en 1999 se convirtió en la primera mujer al frente de los guionistas del famoso programa de la NBC, Saturday Night Live.

En la mesa de decisiones de SNL, Fey ayudó a que muchas guionistas del equipo fueran visibles, pero además descubrió su faceta como actriz ante las cámaras recibiendo incluso un Emmy por su imitación a Sarah Palin, política de Estados Unidos.

Desde entonces, tal vez para combatir ese aburrimiento que cree que la caracteriza, parece difícil verla quieta y entre guiones, películas para hacer reír a los grandes y a los chicos -no hay que olvidar que estuvo en Muppets 2: los más buscados- y hasta una autobiografía (Bossypants), Tina Fey ha ido labrando una vida que posiblemente Bill Murray consideraría muy interesante.

