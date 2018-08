Una comedia que volvió para demostrar su vigencia

Hay series que marcan una época, pero cuando se vuelven a ver, el paso del tiempo las deja mal paradas. No es el caso de Will & Grace, una de las primeras series en presentar la vida de dos personajes gay, que regresan para mostrar que está tan vigente como cuando se fue de la pantalla, hace una década.



La novena temporada de esta comedia se encuentra disponible en el básico de NSNow de Nuevo Siglo, lo que permite disfrutarla íntegramente cuando se desee.



Esta nueva temporada (ya se confirmó que habrá una más) logró reunir al elenco completo, lo que suele ser complicado pero necesario. Es que sin las actuaciones de Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) y Megan Mullally (Karen) en sus roles conocidos, hubiera sido imposible este regreso.



Siguiendo la tendencia actual de la televisión americana, que se ha centrado en el regreso de producciones como Dinasty, Magnum PI, MacGyver o Roseanne (que fue cancelada tras los comentarios racistas de su protagonista), uno podría pensar que los canales se quedaron sin ideas, o que apuestan a lo que saben, va a rendir. Will & Grace es un claro ejemplo de que se puede volver sin ser repetitivo o caer en los chistes de hace una década. Así, al ver los episodios de esta temporada, da la sensación que los creadores de esta serie, David Kohan y Max Mutchnick, estaban seguros del camino que querían tomar: criticar al actual presidente Donald Trump. Es que muchos de los chistes que se hacen en esta comedia tenían la sensación de haber estado guardados, esperando este ansiado regreso.



Tráiler de la novena temporada de "Will & Grace"

Así, en esta vuelta al ruedo, Will y Grace están viviendo juntos (vaya sorpresa) después de sus respectivos divorcios. Karen todavía es rica y tiene su voz chillona y Jack sigue siendo el mismo. Sí, todo es más o menos como lo dejaron hace 11 años, y el tiempo que estuvieron ausentes hace que este regreso sea reconfortante y familiar para los seguidores. El elenco, obviamente, todavía mantiene esa química que los hizo populares, como si se hubiera sido embotellada y estuviera lista para volver a usarse.



También hay algunos cambios y tienen que ver con la evolución de los personajes. Así Will está a punto de ser socio de la firma de abogados para la que trabaja, aunque se dará cuenta que eso no es lo que quiere en verdad; Grace consigue un importante cliente y hará todo lo posible (si Karen la deja, claro está) para que no se vaya con la competencia.



Además de los protagonistas, hay varias caras conocidas que regresan, como Minnie Driver en su papel de la insoportable hijastra de Karen, o Beverley Leslie, el archirrival de esta millonaria que tendrá un episodio muy especial en esta temporada.



Junto a ellos tendrán apariciones famosos como Jennifer López, Michael Douglas y hasta Michelle Obama tendrán una escena en esta comedia que marcó un hito en la cultura popular.



Will & Grace demuestra que es tan vigente como el último día que se emitió; y este regreso, gracias a sus protagonistas, es de lo mejor que tiene la televisión actual.