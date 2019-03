Una comedia, una serie y una de animación oscarizada entre los recomendados de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comedia Divertida noche de amigos que se vuelve una persecución alocada

Una comedia bien divertida que tiene algo de policial, Noche de juegos junta a un grupo de amigos que son locos por los juegos de mesa o de roles, siempre y cuando sean una excusa para que se junten y haya competencia. Debido a una confusión se meten en un lío que incluye persecuciones, momentos de tensión y un par de disparates muy graciosos incluyendo un vecino de esos que meten miedo. Jason Bateman y Rachel McAdams se divierten bastante y ese tono gana toda la película. Una buena compañía para una tarde sin nada que hacer.

FICHA "Noche de juegos" Origen Estados Unidos, 2018. Directores John Francis Daley, Jonathan Goldstein. Dónde NSNow

serie Una comedia tirando a negra sobre cómo lidiar con dolores del alma

Ricky Gervais, el creador de The Office (y de Extras y Life’s Too Short) y uno de los comediantes británicos más importantes del momento, consigue mostrarse en forma con After Life, una serie de seis episodios que se estrenó en Netflix. Es la historia de Tony, un tipo buena onda que cambia totalmente de actitud al quedar viudo. Así, empieza a tener algo del escepticismo y la amargura que es el sello del arte de Gervais, pero el tono está aliviada por situaciones simpáticas, principalmente por su vínculo con algunos personajes secundarios. Son capítulos de media hora.

Ficha "After Life" Origen Reino Unido, 2019 Dirigida, escrita, producida Ricky Gervais ¿Dónde? Netflix

Animacion El superhéroe no está solo y lo cuentan en una historia muy vistosa



Está buenísima y es una animación original que toma a un superhéroe que ha estado en la vuelta hasta el cansancio en los últimos tiempos. Además ganó el último Oscar. Es la historia del adolescente Miles Morales, que se cree el único hombre arácnido hasta que descubre que tiene cinco colegas en universos paralelos. Así que tendrá que combatir el mal y ayudar a sus nuevos amigos a volver a sus mundos. La película está llena de imaginación para construir su propio universo, y ahí apela a recursos bastante originales. Esta es la nueva ola de la animación.