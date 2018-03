Claire Foy, como protagonista, ganó menos que Matt Smith, que interpretaba a su marido

Hace un tiempo los medios británicos hablaban de si costaba más producir la serie The Crown o mantener a la corona británica, detalle curioso. Pero pasaban por alto algo mucho más importante que ahora sale a la luz: ¿había paridad de género en el salario de sus actores? Resulta que no.

La desigualdad salarial en el mundo cinematográfico existe, y en The Crown, Claire Foy, la reina Isabel en las dos primeras temporadas, tuvo un salairo inferior que Matt Smith, el actor que interpretó al príncipe Felipe.

Este dato se dio a conocer en una conferencia sobre la serie que se realizó en Jerusalén, donde, al ser consultados, los productores Suzanne Mackie y Andy Harries, argumentaron que se debió a que Smith era más famoso que Foy por su trabajo en Doctor Who y aseguraron que no volvería a suceder porque "nadie debe cobrar más que la reina". Un detalle no menor es que de ahora en adelante Foy ya no estará en la serie ya que Olivia Colman ocupará su lugar.



Con antecedentes de disparidad que se han dado a conocer en estos meses, como por ejemplo que Michelle Williams cobró mil veces menos que su compañero Mark Wahlberg en Todo el dinero del mundo, parece no sorprender que suceda algo similar en The Crown, aunque no hay que olvidar el detalle de que Netflix, compañía de dueña de la serie, ha tratado de mantener un perfil "justo" desde que despidió a Kevin Spacey de House of Cards tras las acusaciones de abuso.