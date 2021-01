Cinco series épicas para llenar el vacío que dejó "Vikingos" tras su final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de seis temporadas y una buena dosis de épica y de acción vertida a lo largo de 89 episodios, la serie Vikingos llegó a su final justo en los últimos días de 2020. Creada y escrita por Michael Hirst, se basó en uno de los más grandes héroes nórdicos de la historia, Ragnar Lodbrok, en sus aventuras en la Escandinavia de la Edad Media, y luego en el devenir de sus hijos, y desde 2013 hasta ahora cosechó un público amplio pero sobre todo, muy fiel.

Sin ser un fenómeno de audiencia y de temporadas de premios a la escala Game of Thrones, sí que logró mantener a una audiencia cautiva a lo largo de los años, aún cuando el relato fue de más a menos y cuando se perdió por el camino a su figura central, Ragnar, interpretado por Travis Fimmel.

Vikingos terminó —las seis temporadas están disponibles en Netflix y en NSNow de Nuevo Siglo; es original de History Channel— y dejó un vacío en sus seguidores, que encuentran algo de consuelo en la noticia de que habrá un spin-off. También creada por Hirst, esta serie derivada se llamará Valhalla, ubicará sus hechos un siglo después de los de la historia original, y tendrá mucho que ver con la cristianización del mundo pagano, según adelantó el propio Hirst al medio Entertainment Weekly.

Valhalla se estrenará directo en la popular plataforma de streaming y podría llegar a fines de este año, pero mientras tanto, estas son algunas ficciones en las que los fanáticos podrían encontrar un refugio de momento.

en netflix "The Last Kingdom"

“Violento”, “crudo” y “siniestro” son las tres etiquetas que le caben a esta serie original de la BBC, una de tantas que ha rescatado Netflix cuando parecía que el final estaba cerca, y que es la candidata natural para ocupar el espacio vacío dejado por Vikingos.



Basada en las novelas The Saxton Stories de Bernard Cornwell, The Last Kingdom es medieval, se ambienta en Gran Bretaña y tiene a Alexander Dreymon como Uhtred of Bebbanburg, el hijo de un noble sajón que queda dividido entre los ingleses, su verdadero pueblo, y los daneses, que lo criaron como uno más tras el asesinato de su padre.

Hay vikingos, hay honor, mucha lucha y mucha muerte, y se la compara con Game of Thrones por aquello de que mejor no encariñarse demasiado con nadie, pues nunca se sabe lo pasará. Bien valorada por la crítica, tiene cuatro temporadas y la quinta llegaría este año.

NSnow "Britannia"

Del dramaturgo y director británico Jez Butterworth (Ruleta rusa), esta serie se sitúa en el año 43 d.C. y transcurre durante la conquista romana de Britania, en la que los celtas deberán trabajar juntos para poder combatir la invasión de los romanos.



Más allá de la acción y la épica que, por supuesto, no faltan, y de la buena factura técnica que muestra, la serie tiene un gran componente fantástico presente a través de los personajes de las druidas, diosas todopoderosas listas para ayudar a quien se lo pidiera, lo que habilita búsquedas y planteos que no están en todas las ficciones de este tipo.

Con David Morrissey (The Walking Dead), Kelly Reilly y Zoë Wanamaker entre sus protagonistas, tiene dos temporadas emitidas y una tercera confirmada. Está disponible en NSNow o en la app de Fox, entre otras plataformas de streaming de la vuelta.

Serie "Britannia"

netflix "Bárbaros"

Estrenada por Netflix en octubre pasado, seguramente como una apuesta para ocupar la vacante de Vikingos, la alemana Bárbaros es una adaptación de la batalla real de Teutoburgo, un enfrentamiento histórico y trascendental entre tribus independientes y el imponente ejército romano sobre el que se toma algunas licencias históricas.



Con varias características en común respecto a las series ya mencionadas, la crítica la encontró por debajo de sus pares en cuanto a la profundidad de su trama, en este caso pintada en una temporada de apenas seis episodios. Pero tiene varios aspectos bien logrados que, para los fanáticos del género, la hacen un buen plan para pasar el rato.

Tendrá segunda temporada.

nsnow y hbogo "Roma"

Un clásico desde aquellos tiempos (2005) en que las series no se habían convertido todavía en una compulsión de productoras y espectadores. Ambiciosa coproducción internacional entre la BBC, HBO y la RAI, esta serie tuvo dos temporadas y 22 episodios en total, ganó varios premios Emmy y estuvo nominada al Globo de Oro. En su momento, se hablaba de obra maestra y las críticas le regalaban los elogios, más allá de que generó contradicciones por la autenticidad del relato.

Roma es un drama épico que retrata la transformación de la República Romana al Imperio Romano. Tiene a Ciarán Hinds como Julio César, a James Purefoy como Marco Antonio y a Lynsdey Marshal como Cleopatra.

Agresiva, sexual y sobre todo, carísima, fue cancelada por esto último y hay quienes dicen que GOT no hubiera existido sin ella, más que nada por las lecciones que le dejó a HBO. Está para ver en NSNow y HBOGo.

netflix "Norsemen"

Más o menos en la línea de The Last Kingdom o Bárbaros está Norsemen, pero con un giro bien interesante porque suelta toda la solemnidad y la grandilocuencia para plantarse como una sitcom llena de sarcasmo.

Es una comedia noruega cuyas tres temporadas están disponibles en Netflix; son 18 episodios en total, de media hora, y no habrá más. Se ubica en la Noruega del año 790 y sigue los pasos de los vikingos de la ciudad de Norheim, su día a día y sus dilemas con aldeas vecinas y entre los propios personajes. Para los que se toman la Edad Media demasiado en serio, quizás no es la mejor recomendación; para aquellos que quieren abordar esta cultura desde otro punto de vista, seguro podrán pasar un buen rato.