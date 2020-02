Cinco series para descubrir que se encuentran en distintos servicios de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada semana se suman nuevos títulos a las variadas plataformas de streaming lo que muchas veces termina siendo un dolor de cabeza para los espectadores que quedan abrumados por tanta producción. Entre tanto algunas buenas series pueden quedar en el olvido. Aquí un repaso por cinco series que merecen ser descubiertas.

Con el mundo del patinaje sobre hielo y una subtrama sobre la salud mental y abuso se basa la serie original de Netflix, Spinning Out. La trama se centra en Kat Baker (Kaya Scodelario), una joven quien luego de sufrir un accidente no tiene la confianza suficiente para continuar en el mundo del patinaje artístico. Aunque la chica es muy competitiva y aspira a lograr competir en los juegos olímpicos. Mientras, tiene que trabajar sobre su confianza, la chica tiene que lidiar con una madre bipolar que no quiere medicarse y una hermana menor que tiene una afinidad especial con un entrenador que podría ser un abusador de menores.

Imagen de la serie "Spinning Out" de Netflix. Foto: Difusión

La serie se estrenó a inicios de enero y Netflix anuncio que no hará una segunda temporada (y comenzaron a lloverle las críticas por la rapidez de la cancelación); igualmente la serie vale la pena gracias a las actuaciones de sus protagonistas, Kaya Scodelario, Evan Roderick y January Jones; y al buen manejo de un tema tan complejo que pareciera ser tabú en televisión, como la salud mental.

Ayer se estrenó en Netflix Locke & Key, serie que se basa en la novela gráfica de John Hill (hijo de Stephen King y creador de la serie Nos4a2) y Gabriel Rodríguez quienes son los guionistas de esta producción que se mueve entre la ciencia ficción y el terror. La trama se centra en los tres chicos Locke, quienes luego de la muerte de su padre, se mudan con su madre a la enorme mansión familiar ubicada en Massachusetts.

Imagen de la serie "Locke & Key", Foto: Difusión

Allí, en la mansión Key, encontrarán que la familia, además de tener animales embalsamados y un gusto discutible por muebles antiguos, son los custodios de llaves mágicas. A medida que los niños descubren y exploran las diferentes llaves y sus poderes, un demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves que permiten que otras criaturas lleguen a nuestro mundo.

En el básico de NSNow de Nuevo Siglo se encuentra la miniserie policial de la BBC, Happy Valley. La serie, ganadora del Bafta a mejor serie dramática y actriz y una de las mejores series de la década para The New York Times, se centra en Catherine Cawood (una magnífica Sarah Lancashire), una sargento de la policía con experiencia en la calle y muy trabajadora que dirige un equipo de agentes en la zona este del valle rural de Yorkshire, un lugar con una amplia tradición criminal como lo demuestran los distintos asesinatos que allí se cometen.

Imagen de la serie "Happy Valley". Foto: Difusión

Esos pequeños pueblitos ingleses con pinta de encantadores guardan, tras rascar un poco, terribles secretos. Así, tras la aparente calma de los valles de Yorkshire se esconden historias de tráfico de droga, pequeñas mafias, violaciones, secuestros y asesinatos.

Ante todo eso tendrá que enfrentarse la sargento Cawood, una mujer quebrada por su pasado que vive con su hermana Claire, alcohólica y drogadicta en rehabilitación. Juntas cuidan de su nieto Ryan tras la muerte de la hija de Catherine, Becky, quien se suicidó al poco de nacer el pequeño. Son dos temporadas cortas, apenas seis episodios de una hora, como para hacer una buena maratón policial.

Desde el norte de Europa llegó la producción original de Netflix, Ragnarok. Se trata de una coproducción entre Dinamarca y Noruega creada por Adam Price (creador de Algo en que creer que también vale la pena descubrir) que propone un cruce entre el mundo de los superhéroes con un enfoque más adolescente, múltiples referencias a la mitología nórdica y un protagonista que se debate entre la responsabilidad que traen aparejados sus poderes y resguardar su identidad.

Imagen de la serie "Ragnarok". Foto: Difusión

La serie, disponible desde el 31 de enero, comienza como cualquier historia de superhéroes con un joven disléxico e inadaptado que regresa con su madre y su molesto hermano al pueblo natal; allí comenzará a descubrir que tienen habilidades físicas que trascienden los humano; mientras una familia poderosa y dueña de una serie de empresas que contaminan el medio ambiente funciona como antítesis al tímido joven.

En la App de Fox y el servicio Flow de Cablevisión se encuentra Berko, el arte de callar, miniserie chilena que se estrenó el año pasado y que es un buen policial con Benjamín Vicuña, Angie Cepeda y Daniela Ramírez en el reparto. La serie, compuesta de cuatro episodios cuenta la relación entre una joven prostituta, Divina Day (Ramírez) y el periodista Ricardo Berkowitz (Vicuña) que investiga un complicado crimen. Ese es el punto de partida para una investigación sobre el mundo oculto del tráfico internacional de armas que se basa en hechos reales ocurridos en la década de 1990 en Chile durante los primeros días de mandato presidencial de Patricio Aylwin.

Son cinco producciones bien diferentes para descubrir y disfrutar en un fin de semana.