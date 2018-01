By Rosalia Souza

El después de Stranger Things ya es conocido, la actriz de 13 años debutará en la gran pantalla con<i> Godzilla: King of the Monsters</i> (2019), tendrá su propia franquicia como la hermana de Sherlock Holmes y podría convertirse en la productora más joven de Hollywood.

Millie Bobby Brown en Once Upon a Time. Millie Bobby Brown en Once Upon a Time.

Millie Bobby Brown en Gray's Anatomy Millie Bobby Brown en Gray's Anatomy

Millie Bobby Brown en Modern Family Millie Bobby Brown en Modern Family

Millie Bobby Brown en Intruders Millie Bobby Brown en Intruders

Cinco papeles que fueron antes de Stranger Things