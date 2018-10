Los momentos inolvidables que nos dejó la serie "House of Cards"

La serie política de Netflix, House of Cards, estrena su última temporada este viernes. Es una producción que desde su estreno en 2013, contó con un importante presupuesto —se estimó que las primeras dos temporadas costaron 100 millones de dólares— y un gran elenco protagonista. Aquí repasamos algunos momentos que determinaron a esta gran serie y, atención, si no vio la ficción, lo que sigue está lleno de spoilers.

Una muerte inesperada

La periodista Zoe Barnes (Kate Mara) pensó que se había ganando la lotería con la información que le proporcionaba su fuente, el político en ascenso Frank Underwood (Kevin Spacey). La joven continuó investigando a Underwood, y llegó a encontrar mucha evidencia de su retorcida y maquiavélica maquinaria de extorsiones y muertes. Pero cuando Underwood descubrió los planes de Barnes de terminar con su meteórica carrera, el político decidió deshacerse de la periodista. Es una de las escenas más inesperadas del primer episodio de la segunda temporada.

Un revés inesperado

Hasta la tercera temporada, parecía que todo le salía bien a los Underwood, quienes habían llegado a la presidencia gracias a tramoyas y enroques políticos. Todo se terminó cuando Frank Underwood se topó por primera vez con un rival a su altura: Viktor Petrov, el presidente de Rusia (interpretado por Lars Mikkelsen), un personaje tan detestable y amoral como Underwood, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere, y el primero en hacerle perder la pelea política al protagonista.

Una muerte que entristeció

En la tercera temporada de House of Cards se conoció la relación amorosa entre Frank Underwood y su agente del servicio secreto, Edward Meechum (Nathan Darrow); una relación que fue creciendo a lo largo de esa temporada y la siguiente, hasta el triste desenlace. Con un lápiz y una mano en la pared se generó una de las escenas más dramáticas de la serie.

Una serie con muchas caras conocidas

House of Cards rompió varias reglas no escritas de Hollywood. La primera y más importante, fue esa de que actores y realizadores consagrados no trabajaban en televisión. Eso terminó cuando David Fincher se sumó al proyecto como director de los primeros episodios, y con Kevin Spacey (quien ya tenía dos premios Oscar en su casa) y Robin Wright (el amor de toda la vida de Forrest Gump) como protagonistas.

También la serie ha sido el semillero de actores como Mahershala Ali, quien interpretó al lobista Remy Danton hasta la cuarta temporada. Luego, Ali ganó el Oscar como actor de reparto por la película Luz de luna, y es el protagonista de la nueva temporada de True Detective que el año próximo regresa. También Rachel Brosnahan, quien hacía de la sufrida Rachel Posner, este año ganó el Globo de Oro y Emmy a mejor actriz de comedia por la serie The Marvelous Mrs. Maisel.

Claire y su primera muerte

Paul Sparks interpretó a Tom Yates, el escritor de discursos de Claire Underwood, y por momentos fue su amante también. Sí, antes que el poliamor fuera tema recurrente en la vecina orilla, House of Cards ya hablaba de eso. Y al final de la quinta temporada, Claire descubrió que Tom había escrito un manuscrito basado en sus confesiones, donde ella hablaba de las muertes de Zoe Barnes y Peter Russo. Entonces, decidida, visitó a Tom y lo convenció de que no publicara su trabajo, y cuando el escritor osó extorsionarla, ella lo mató, envenenando su whisky. Con esta muerte, quedó claro que Claire ya está lista para seguir los pasos de Frank.