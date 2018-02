Chucky regresa, pero a la televisión

Nos hizo sospechar de todos los muñecos inofensivos que habían en nuestras casas y ahora volverá a hacerlo. Chucky, el muñeco diabólico no se cansa de regresar y, después de las sagas que aparecieron en 2013 y 2017 (Curse of Chucky y Cult of Chucky), tendrá su propia serie. Será un muñeco, pero sabe que tiene que adaptarse a los tiempos.

​Todavía no hay fecha de estreno ni se sabe dónde se podrá ver, pero fue el creador de la franquicia, Don Mancini, el encargado de comunicarle a sus fanáticos que la nueva serie es un hecho e incluso dio un detalle muy importante y es que no será un reboot de las películas, sino que continuará la historia de la última entrega.

Este anuncio aparece en un año muy importante para la franquicia ya que en noviembre se cumplen 30 años del estreno de la primera parte de la saga.

Cuando regresó el muñeco diabólico en 2013, después de casi una década sin dar noticias (la última había sido El hijo de Chucky en 2004), en Brasil no se les ocurrió mejor idea para promocionar la película que asustando a personas que esperaban en paradas de ómnibus con un Chucky de verdad que salía de un cartel. Si la serie llega a estrenar este año, y teniendo en cuenta el aniversario, habrá que estar más preparados para las bromas pesadas.