César Troncoso, un actor uruguayo que vuela alto

Es el actor uruguayo del momento desde hace tiempo. Y para certificarlo la evidencia es abrumadora. Ayer estrenó La superficie de la sombra, una coproducción uruguayo-brasileña, y por lo tanto tiene dos películas en cartel; la otra es La noche de 12 años que con más de 50.000 espectadores es, por lejos, la película uruguaya más vista de 2018. El año pasado, la más taquillera fue Mi mundial, en la que también estaba. Y tiene una serie, Impuros, hasta que la muerte los separe, en la aplicación de Fox.



Sobre este momento, El País habló con Troncoso, quien está descansando tras el final del rodaje de La piel muerta, que se filmó en Brasil y Paraguay.

—¿Qué le interesó de la serie Impuros, hasta que la muerte los separe para sumarse?



—Primero la convocatoria del canal Fox Brasil, que viene haciendo series con asiduidad y las producciones de las que tenía noticias, como la de Bruna Surfistinha que primero fue una película y después se transformó en la serie Llámame Bruna, eran muy buenas. Por otro lado ya conocía a René Sampaio uno de los dos directores junto a Tomas Portella. Con Sampaio hice Faroeste Caboclo (2013) que es una de las películas más lindas que hice en Brasil. Todo eso sumaba. Después me enteré que estaba Jean Pierre Noher que es amigo mío y a mi me da mucha garantía cuando aparecen ciertos nombres. También estaba Germán Palacios, Julieta Zylberberg y Cyria Coentro, con quien también había trabajado. Mal que bien todo ese paquete hizo que me interesara la serie. Y después cuando escuchas el cuento, sabes de qué va. Te ofrecen un narcotraficante que puede tener más desarrollo hacia adelante, me pareció muy interesante todo.

Tráiler de la serie "Impuros hasta que la muerte los separe"

—Que su nombre aparezca en telenovelas de la Globo, series de Fox y películas internacionales, es una gran carta de presentación para el mundo.



—No soy solo yo, hay muchos más. El nivel del actor uruguayo es muy alto. Yo puedo figurar como uno de los actores uruguayos más reconocibles en la serie, pero hay muchos más. Esta serie le ha dado la posibilidad a una serie de actores de trabajar. El nivel de calidad de nuestro trabajo es igual al de los brasileños y eso que ellos la tienen clarísima.

—Ellos tienen una industria y una historia importante.



—A eso no le ganamos. Están haciendo las cosas con mucho oficio porque tienen muchos años de trayectoria.



—¿Qué tiene la industria brasileña que le falta a la uruguaya?



—Lo que tiene la industria brasileña es que me convoca, me llama con mucha continuidad y eso es un dato que uno no puede despreciar. No sé qué pasa en Brasil conmigo. Acabo de venir hace una semana de Paraguay y Brasil donde hice una película brasileña, La piel muerta. en Dourados, Mato Grosso del Sur y Paraguay Me están convocando con frecuencia y yo lo agradezco porque me da mucho orgullo trabajar en Brasil. Cada vez que me convocan, más allá de que evalúo el proyecto, de todas formas, es un plus extra que sea de Brasil.

—En los últimos dos años ha trabajado en las películas uruguayas más vistas, Mi mundial y La noche de 12 años. ¿Qué se siente trabajar en películas exitosas?



—Se siente muy lindo. El cine uruguayo, para lo poco que hacemos es un cine de muy alto nivel aunque muchas veces adolece de la falta de público. Hay una percepción que el cine uruguayo es lento y esto y lo otro. Si bien entiendo las razones por las que la gente piensa eso en algún punto, me parece que el cine nuestro empieza a merecer esta cantidad público. Y esas dos películas tienen ese gancho temático. A veces es más difícil porque aquí se hacen películas más íntimas y pequeñas, entonces es más difícil entusiasmar, pero estas películas lo consiguen. Y uno lo agradece porque empiezan a reconstruir esa imagen de que el cine uruguayo es lento o aburrido. Ayer se estrenó La noche de 12 años en España y en Brasil sigue en cartelera hace seis meses y ya lleva más de 60.000 espectadores.

Tráiler de la película "La noche de 12 años"

—En Uruguay también ha sido muy vista.



—Me parece precioso, porque más allá de la polémica por el tema que en Uruguay pueda generar, o no, cuando ves la película ves cine de alta calidad.

—Y entra a Netflix el mes que viene.



—Es una película a la que le merece que le vaya muy bien, y los tres protagonistas son increíbles. Tiene todo para gustar y encantar a la gente. Es una de esas películas que agradecés porque está rompiendo todo y por méritos propios. No es una campaña publicitaria la que la convierte en un éxito, sino su calidad cinematográfica.

—Además vuelve a trabajar con Álvaro Brechner.



—Sí, es un tipo que la tiene clara. Desde Mal día para pescar no bajó nunca la puntería.

—Ayer se estrenó en Uruguay La superficie de la sombra, una película que dijo haber disfrutado de hacer.



—Sí, vengo trabajando con Paulo Nascimento desde hace tres o cuatro proyectos y la verdad es que se ha transformado en un amigo y un parceiro como dicen los brasileños, un compañero de viaje. Esta es una película muy chiquita que se hizo en el Chuy y que me gustó hacer. Es un personaje extraño el que tengo en la película y vamos a ver qué pasa con el público de la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Por lo menos es una forma de que el cine más independiente que hago en Brasil se arrime a Uruguay.

Tráiler de la película "La superficie de la sombra"

—La demostración de ponerte la camiseta es sumándose a este tipo de proyectos.



—Sin dudas. Hacer está buenísimo. Yo que siempre me consideré un tipo bastante quedado en lo personal, increíblemente estoy haciendo cosas todo el tiempo y me da orgullo por tomar una perspectiva y ver que estoy haciendo proyectos en Brasil, aquí, y algunas cosas en Argentina. Eso me parece muy copado y se trata de eso: seguir haciendo.

—La superficie de la sombra, es como un realismo mágico. Su personaje es un sepulturero que habla en código y canta tangos de noche, es raro.



—Sí, es raro. Está basado en un libro de Tailor Diniz, un novelista gaucho que está muy relacionado con la frontera. El lee mucha literatura uruguaya y me parece que es su mundo fronterizo es un mundo misterioso lleno de leyendas e historias. Y la película tiene un poco de realismo mágico. Es un lugar como en suspensión ese Chuy.

—¿Hay nuevos proyectos?



—Hacia adelante no tengo nada cien por ciento seguro. Estoy en la etapa de difusión de la serie que además tiene la característica que se puede ver en la aplicación de Fox. Entonces eso me entusiasmaba, que no haya que esperar semana a semana y para adelante tengo posibles proyectos, pero certezas ninguna.

—Hasta que no se concreten, más vale no anunciarlas.



—Si, por eso. Además lamentablemente es así. De repente tenés cuatro proyectos y después ninguno. Es muy loco.

—¿Le ha pasado de estar confirmado en una película y que después no participes?



—Sí, porque se superponen cosas. Las películas están siempre en movimiento porque los presupuestos son muy altos y si te llega a faltar algún monto, de repente toman la decisión de no hacerla. Me ha pasado de tener dos películas en fechas diferentes y terminaron superpuestas y tuve que renunciar a una. Entonces, nunca tenés la certeza al cine por ciento.

