Cate Blanchett y Sarah Paulson en una miniserie sobre la igualdad de derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie Mrs. America va sumando nombres importantes para su elenco. Esta serie que se ambientará en los años sesenta, se centrará en la historia del movimiento por la Enmienda de Igualdad de derechos en Estados Unidos, un proyecto fue aprobado pero, luego de una década de debate polarizado, no llegó a ser parte de la Constitución de los Estados Unidos. Mrs. America ya tiene confirmados en su elenco a Sarah Paulson (American Horror Story), James Marsden (Westworld) y Uzo Aduba (Orange Is the New Black), además de Cate Blanchett, quien será la protagonista de esta serie limitada que estrenará el canal FX el año próximo.

Acá, el movimiento que luchaba por la Enmienda de Igualdad de Derechos, Blanchett interpretará a la conservadora Phyllis Schlafly, quien se encargó de rechazar este proyecto. La trama pretende "explorar cómo uno de los campos de batalla más difíciles de la guerra cultural de los años setenta ayudó a levantar la moral de la mayoría y cambió el panorama político para siempre", anuncia el comunicado.

Junto a Blanchett estará Paulson, quien interpretará a Alice, amiga de Phyllis, mientras Marsden será el senador Phil Crane, y Aduba: Shirley Chisholm, la primera senadora afroamericana de Estados Unidos.

Este imponente reparto lo completan John Slattery (Mad Men), Rose Byrne (Damas en guerra), Margo Martindale (The Americans) y la veterana actriz y comediante Tracey Ullman.