Cata Spinetta adelanta el especial BIOS sobre su padre que hoy estrena NatGeo

Hoy domingo se estrena la segunda temporada de la serie documental que emite National Geographic: BIOS: Vidas que marcaron la tuya. Esta serie, estrenada el año pasado con Charly García, se compone de material de archivo, entrevistas y grabaciones caseras e inéditas que muestran la vida de los músicos más importantes de la región. La primera temporada estuvo compuesta por las BIOS de Gustavo Cerati y Charly García. Mañana le llega el turno a Luis Alberto Spinetta. El Flaco renacerá en BIOS: Spinetta que narrará su hija, Catarina Spinetta y llegará a la pantalla de National Geographic partir de las 22.00.

La voz de Catarina Spinetta, no será la única que narre las historias de su padre en este especial de dos horas. También estarán las anécdotas y recuerdos de artistas como Fito Páez, Charly García y los miembros de la banda Almendra a la que Spinetta dio voz entre 1967 y 1970. También se adelantará el próximo disco póstumo de Spinetta, contó su hija a El País.

"Creo que a cada uno le va a pegar de una manera distinta" este documental, dice Catarina Spinetta. A quien es muy fan le va a gustar que "tenga muchas cosas hermosas, inéditas que le van a encantar. Desde el Luis Alberto más familiar, al Luis Alberto en un backstage, en una prueba de sonido o situaciones más cotidianas que se le ve relajado y que es hermoso. Creo que todo lo que quedó de archivo es hermoso", dice.

Catarina Spinetta junto a Ricardo Mollo en Bios. Foto: Difusión

Sobre ese material inédito que mencionó, Catarina dice que es "La música nueva. Estamos haciendo un material de música inédita nueva que vamos a lanzar próximamente, seguro antes de fin de año, si Dios quiere. Y eso también es otro regalo, y es que la gente sepa que la familia, estamos trabajando para que todo su arte y todo ese legado siga un rumbo porque dejó mucho material y también muchos dibujos", asegura.

Catarina Spinetta, la hija del Flaco, es la narradora de este especial de Bios. Foto: Difusión

—¿Descubriste o conociste algo que no sabías sobre tu padre haciendo este documental?

​

—La verdad es que ahondé más que conocer. Con lo que me puedo quedar como algo muy lindo es que al ver tantas pruebas de sonido, tanto show y backstage, aprendí que era mucho más profesional de lo que creía. Estaba siempre dando lo mejor en un ensayo o una prueba de sonido. Al verlo en esta situación de backstage y viendo el nivel y la sobreexigencia que tenía para que todo sonara increíble, eso me sorprendió.

—¿Cómo este documental recoge los momentos finales de Spinetta, un músico que siempre le cantó a la vida?



—En principio, la enfermedad fue algo impensado. Una enfermedad terminal es una sorpresa, nos agarró in fraganti a él y al resto de su familia. Lo que él pudo entender era que había dado todo, porque no se quedó sin algo por hacer. Había tenido una vida más maravillosa de la que había imaginado. Por lo tanto llegó a ese momento abrazado a la vid a través nuestro y sin miedo. Su mayor pesar fue dejarnos a nosotros, porque estaba consciente que había hecho lo que quiso, y eso tiene un gran peso en ese momento. Por eso cuando se entera de la enfermedad no dijo: no hice esto o aquello. Se acurrucó con sus amores, su familia y vivir el proceso lo mejor posible acompañadísimo por todos nosotros.

—¿Cuándo comienza el proceso para hacer este especial?



—Arrancó en febrero, cuando se comunicó la productora Underground con nosotros y con quien trabajé mano a mano, y la gente de Nat Geo que estuvo acompañando el proceso. Yo me ocupé de estar al mando de lo que era la parte artística, y ser un poco la anfitriona, y la familia participó de manera respetuosa, aportando su testimonio. Abordamos la vida o momentos que nos parecieron importantes mostrarlos, para no solo mostrar al artista que es lo que la gente conoce, sino su lado humano, como padre, esposo y su legado artístico pero desde el artista en sí, desde un artista que está toda su vida construyendo su carrera.

​