"La casa de papel" es la serie de habla no inglesa más vista de Netflix

Netflix tiene una política de restricción respecto a sus números y datos de audiencia, y por eso sorprendió tanto que ayer revelara un detallado informe en el que habla de cómo han crecido sus ventas, así como de algunos datos que tienen que ver con sus series.

Y en este último aspecto, hay un dato que salta a la vista y es que la famosa "La casa de papel", esa serie de la que todos están hablando sea porque la aman o la odian, o porque se niegan a verla sólo porque está de moda, se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia del servicio de streaming. ¿El poder de las redes sociales?

Para Netflix, eso es una muestra de cómo los contenidos de habla no inglesa están trascendiendo fronteras, una tendencia en la que también se enmarca El mecanismo, la serie inspirada en el Lava Jato que, según estos números, será una de las producciones brasileñas más vistas del streaming.

Además, el informe destaca el impacto que en este trimestre han tenido los estrenos de las series The End of the F***ing World y Altered Carbon, y las nuevas temporadas de Jessica Jones, Grace y Frankie, Santa Clarita Diet y Una serie de eventos desafortunados.

Y también resalta el "esfuerzo" que la compañía está haciendo para generar lo que se conoce como unscrpited show, este tipo de formatos como Queer Eye que, técnicamente sin guion, roza el formato de reality show pero sin inmiscuirse sin pudor en la vida privada de los participantes, con el fin de entretener y de dejar, al final, un mensaje. En ese sentido, Netflix considera que ya tiene una demanda de contenidos originales comparable a algunos canales de cable de Estados Unidos.

El informe destaca además la importancia de haber fichado a uno de los grandes talentos televisivos de la actualidad, Ryan Murphy.