"La casa de papel": la emotiva despedida de los actores tras filmar la última temporada

La serie mundialmente conocida La casa de papel concluyó el rodaje de su quinta y última temporada sin fecha de estreno aún; algunos actores ya habían cerrado sus rodajes, pero el viernes se puso el broche de oro a la grabación. El "vacío" que dice sentir una de sus protagonistas, Itziar Ituño, es "enorme". "Echas la mirada hacia atrás y ves cómo empezó todo y lo que hemos construido y me echo a llorar", confesó a Efe en una entrevista.

"Imagínate que empiezas una serie para ocho meses en televisión y cuando a pasa a la plataforma se convierten en cinco años. Ha sido muy emocionante cerrar esta última puerta y despedirse. Nos ha cambiado a todos la vida. Hace apenas unas semanas que dije mi última frase en La casa de papel", cuenta la actriz que dio vida a la inspectora de policía Raquel Murillo, Lisboa en su nombre dentro del equipo de La Resistencia, o sea la pareja de El Profesor (Álvaro Morte).

Lo que más se le hace cuesta arriba a la actriz vasca de haber finalizado la serie es "despedirse de la gran familia que han formado todos estos años". "Terminar ha sido, por una parte, un alivio, porque es muy intenso el rodaje y exige mucho, pero por otro lado dejo atrás una familia", cuenta emocionada y entre suspiros.

Ser uno de los rostros más conocidos en todo el mundo tiene sus ventajas e inconvenientes, reconoce Ituño, que afirma que "hay momentos estresantes", como el hecho de "no poder descansar, de no tener tu refugio y de pasar inadvertida". Todos aspectos que vinieron de la mano de la explosión de este fenómeno español que llegó a ser la serie de habla no inglesa más vista de Netflix a nivel mundial. Es mucho.

Todo eso es lo que peor, reflexiona la actriz, que sin embargo reconoce que está "aprendiendo a encajarlo".



Además, asegura que "no ha acabado odiando a Lisboa", pero sí considera que es hora de comenzar nuevos caminos y ya tiene planes de futuro. A finales de mayo comienza el rodaje de Intimidad, una serie de Netflix con Emma Suárez, Verónica Echegui y Patricia López Arnáiz, y el viernes llegó a los cines de España Ilargi guztiak. Todas las lunas, de Igor Legarreta.

También Álvaro Morte se despidió de la mítica serie con un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram. El actor no solo ha dicho adiós a los estudios que han albergado la filmación del cierre de la serie, sino también al personaje que ha encarnado desde 2017: Sergio Marquina, más conocido como El Profesor, el cabecilla de esta banda de atracadores y el gran papel protagónico de la serie española que recibió el Emmy Internacional en 2018.



"Dejando por última vez el plató de La casa de papel. Sobran las palabras. Agradecido por tanto, por todo. A los fans (los primeros, por supuesto), a todo el equipo de Vancouver Media y Netflix. Y a ti, querido Profesor. Echaré de menos pasarlo tan bien contigo. GRACIAS", escribió el actor junto con un vídeo donde se le puede ver emocionado y sin decir nada mientras abandona el estudio de la icónica serie.

"Tengo el pecho lleno de amor", fueron algunas de las palabras que Jaime Lorente, Denver en la serie, volcó en sus propias redes. Enrique Arce, o sea Arturito Román y Esther Acebo (Mónica o Estocolmo) hicieron lo mismo.

Hasta ahora, todo lo que se conoce de esta última temporada es la imagen de una máscara de Dalí, ícono de estos atracadores, rota y cubierta de cenizas, sobre el suelo. Netflix no ha develado aún detalles del estreno de los capítulos finales, pero podrían llegar en la segunda mitad de 2021. Eso sí, todos los involucrados prometen que será de alto impacto.