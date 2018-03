Cannes repara su festival de series

Hasta ahora, el boom de las series no ha tenido hasta ahora una competencia a la altura del fanatismo que produce, capaz de consagrar títulos prestigiosos de creadores reconocidos y dar a conocer obras más arriesgadas que de otro modo se perderían en la inabarcable oferta de los catálogos de streaming.

Sin embargo, a partir de 2018, el festival de Cannes -el más importante del circuito cinematográfico mundial- inaugurará su primer encuentro televisivo, Canneseries.

Entre las diez ficciones seleccionadas se pueden encontrar los nuevos proyectos de algunos de los creadores más reconocidos de Europa. Entre ellas está Félix, del cineasta catalán Cesc Gay y protagonizada por Leonardo Sbaraglia que sobre un novelista fallido que se enamora de una misteriosa mujer en los Pirineos.

También participará una esperada ficción de BBC America como Killing Eve, de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) con Sandra Oh (Grey’s Anatomy) interpretando a una especialista en seguridad que intenta cazar a una asesina, y algunas sorpresas.

En el evento, que tendrá lugar a partir del 4 de abril, se entregarán premios a la Mejor serie, actuación, música y guion, entre otros. Fuera de competencia se verá la apertura de la tercera temporada de Versalles, la serie de Simon Mirren y David Wols y el estreno de la ficción de Jean-Jacques Annaud The Truth About the Harry Quebert Affair.