Boneta habló del futuro de la serie de Luis Miguel, y contó la verdad sobre sus dientes

Diego Boneta estuvo en Argentina para filmar una publicidad, y aunque tuvo jornadas de rodaje intensas y poco tiempo libre, concedió una entrevista exclusiva a La Nación. Mientras tanto, Marcelo Tinelli se quedó con las ganas de tenerlo en ShowMatch.

Y claro, en la entrevista, el protagonista de Luis Miguel. La serie, habló del futuro de una de las ficciones del año, sobre la que mucho se está especulando. "Todavía no está confirmada al 100 % la segunda temporada", aclaró el actor, y deslizó que "ojalá filmemos aquí".

"Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera; hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia", comentó Boneta, con una mirada bastante optimista respecto a la concreción de un ciclo que, de hacerse, le dejaría un ingreso millonario a Luis Miguel.

"Hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante", comentó el actor, que también es productor de la serie. Desde ese punto, dijo que "es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha (...) Tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas, y esas cosas no se pueden apresurar".

Boneta contó que como productor, su aporte es 100 por ciento creativo, y que se involucró mucho en "los guiones, personajes, elenco, la idea del soundtrack". Y eso implicó que estuviera muy cerca de Luis Miguel, con quien generó "una complicidad increíble".

"Cuando lo conocí, le dije que admiraba mucho su valentía, estar abierto a contar algo que era tan difícil. Que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, solo quería hacer mi trabajo lo mejor posible", detalló y añadió: "Se hizo una complicidad increíble. A veces me decía: 'Esto te lo digo a ti para que sepas, pero no quiero que salga en la serie'. Y yo lo respeté mucho".

Y además, Boneta reveló cómo llegó a tener esa dentadura tan similar a la de Luis Miguel, ya que se llegó a decir hasta que se había sometido a una separación de dientes. "Traté con tantas prótesis que no funcionaron, hasta que fui con mi ortodoncista", contó el galán, "y le pregunté si había manera de hacer esto sin que fuera tan invasivo. Me limó un poco y puso el mismo cemento con que te pegan los aparatos, nada más que en vez de ser blanco, era negro. Y al terminar la filmación me lo sacaron".