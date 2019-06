"Black Mirror" está de vuelta, pero sus miniepisodios se demoran

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hoy está disponible en Netflix la quinta temporada de Black Mirror, una de las series más famosas y comentadas del servicio de streaming, basada en la tecnología y su impacto en un futuro distópico, que tiene tantas versiones como episodios únicos se han emitido.

Este nuevo ciclo consta apenas de tres capítulos, cada uno de más de una hora de duración, y se sostiene con un elenco estelar en el que destaca Miley Cyrus, la ex estrella de Disney que ahora está mucho más abocada a su carrera musical que a la actoral.

Los capítulos son "Striking Vipers", sobre dos amigos fanáticos de los videojuegos y un descubrimiento inesperado en una larga sesión de entretenimiento; "Smithereens", sobre un conductor que secuestra a un trabajador de una compañía de redes sociales y desata una crisis internacional; y "Rachel, Kack and Ashley Too", cuya presentación dice que "una adolescente solitaria se obsesiona con una muñeca robot basada en su ídolo popstar, Ashley O, y la vida real de Ashley empieza a desmoronarse".

Y mientras las redes ya comentan sobre lo que trae esta nueva temporada, también se sigue comentando sobre Little Black Mirror, un proyecto que Netflix anunció y tuvo que reformular por las críticas de los fans.

"Little Black Mirror": las idas y vueltas

Días antes del estreno de la quinta temporada de Black Mirror, Netflix dio una sorpresa a los fanáticos de la serie centrada en un mundo controlado por la tecnología. Anunció que habría una especie de spinoff de la serie, titulado Little Black Mirror, con tres episodios de corta duración.

En estos spinoff se iba a incluir a celebridades muy cercanas al público joven, como la cantante Lele Pons, Juanpa Zurita (que ya tuvo su momento en Netflix como hermano de Luis Miguel en la serie sobre su vida), el comediante furor en las redes Rudy Mancuso, quien además dirigió y le puso música a los tres episodios, y el famoso DJ sueco Alesso.

Una gran serie siempre creará fans apasionados. Este 10 de junio ve los 3 videos de “Historias desde nuestro futuro”, un homenaje a Black Mirror, en los canales de YouTube de @rudymancuso, @lelepons y @ElJuanpaZurita. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 31 de mayo de 2019

Sin embargo, los fans se quejaron tanto de esto, que se iba a estrenar por YouTube el 26 de mayo, que Netflix puso un freno y tras días de silencio, dio un giro en sus planes. Por un lado, cambió el nombre, de Little Black Mirror a Historias desde nuestro futuro. Por otro, cambió el concepto: ya no son capítulos inspirados en la "serie madre", sino un "homenaje". Y además, cambió la fecha de estreno (la postergó al 10 de junio) y la plataforma de emisión, que ahora será el canal de tres de los youtubers implicados.

El reclamo de los fanáticos que llevó a esta modificación, algo que queda en evidencia en esa frase del tuit que dice "Una gran serie siempre creará fans apasionados", es que a Black Mirror no le hacía justicia un spin off protagonizado por influencers que no son actores. Al parecer, al servicio no le quedó otra que escuchar a su público, y eligió ceder.

Como respuesta al anuncio original, se podían ver algunas de las reacciones iniciales de los fanáticos de Black Mirror.