Batwoman: así se ve la nueva superheroína del universo DC

Ciudad Gótica no es solo para Batman: por allí, el universo de DC Comics también ha puesto a Batwoman a controlar las calles. Ahora, este personaje, que no gozó de mucha popularidad cuando surgió en la década de 1960, tiene una nueva oportunidad para conquistar público.

La cadena televisiva CW anunció este año que Batwoman tendría su encarnación en carne y hueso. La primera aparición será en el crossover entre entre las series The Flash, Arrow, Supergirl y Legends of Tomorrow, en diciembre. Luego, el personaje tendrá su propia ficción, pero eso ya será para finales de 2019.

Ruby Rose, la actriz que cobró notoriedad internacional por Orange is the New Black (y este año actuó en Megalodón), encarnará a la superheroína, y ya compartió en redes la primera imagen en la piel del personaje.

Kate Kane, la verdadera identidad de Batwoman, es descrita como una luchadora altamente entrenada, con opiniones fuertes y marcadas y con gran determinación a la hora de pelear por la justicia social.

Detrás de la serie estará Caroline Dries como autora y productora ejecutiva, tarea que compartirá con Greg Berlanti y Sarah Schechter y Warner Bros. Television.