La batalla del Graf Spee busca convertirse en una serie uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay tiene muchos episodios históricos jugosos, que bien podrían alimentar una serie de proyección internacional. Y uno de ellos es la Batalla del Río de la Plata, donde buques ingleses y alemanes se enfrentaron en la primera batalla naval de la Segunda Guerra, siendo el único episodio de esa guerra desarrollado en América del Sur, en aguas territoriales uruguayas. Algo de eso intuyó el escritor Hugo Burel, quien trazó el guion para una serie sobre el episodio histórico, que Coral Films se encamina a llevar a la pantalla, aunque el proyecto recién está en sus primeras etapas.

Miembros de la tripulación del Graf Spee. Foto: Archivo El País

Claro que la idea, en principio, no es hacer una superproducción, ni llevar a la pantalla los enfrentamientos navales paso a paso. Más bien la serie estaría focalizada en los entretelones de la batalla, y principalmente en todo el conflicto político y diplomático que se desencadenó a partir de la llegada del averiado Graf Spee a la rada del puerto de Montevideo. Allí comienza una apasionante historia, que de algún modo culminará con la voladura de la nave el 17 de diciembre de 1939, a poco de salir del puerto, y el suicidio, tres días después en Buenos Aires, del capitán del navío, el comandante Hans Langsdorff.

Una multitud acudió para ver partir al Graf Spee. Foto: Archivo El País

Según señala Burel, esos siete días que transcurren entre la llegada del Graf Spee a Montevideo y el suicidio de Langsdorff, tienen el contenido variado y suficiente como para una serie de seis episodios ambientada en ambas capitales del Plata.



Tripulantes del Graf Spee llevan los cuerpos de sus compañeros caídos. Foto: Archivo El País

“Obviamente éste no es un proyecto fácil. Yo al escribirlo le busqué la posibilidad de no tener que filmar escenas espectaculares de batalla, porque es algo muy difícil de hacer. Ni siquiera hacer escenas como en el interior del barco. Entonces, basándome en lo que hay desde el punto de vista documental, tomé algunos personajes básicos de la historia, que serían los protagonistas de los distintos capítulos. Yo en un principio había pensado en hacer un largo, pero luego pensé que era mejor apuntar a una serie, dado que el mundo de las series está pasando por un muy buen momento, y con necesidad de contenidos”, explicó Hugo Burel a El País.

El crucero alemán Graf Spee. Foto: Archivo El País

La historia mezcla la tensa espera del Graf Spee, y los ingentes esfuerzos para poder repararlo. También el entierro de las víctimas de los dos bandos, la disputa diplomática, y las redes de espionaje de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, operando en la capital más austral de América del Sur. Y entrarían muy en juego las presiones de Inglaterra y Alemania a través de los actores directos de la contienda, representados por Eugen Millington Drake, embajador inglés y el capitán Langsdorff, rivales y protagonistas del drama. La historia estaría contada desde el punto de vista de seis personajes, a razón de uno por capítulo, aunque todos aparecen en todos los capítulos.

Los ataúdes de los marinos del Graf Spee desembarcados en Montevideo. Foto: Archivo El País

“Este tema tiene varios puntos de interés. Quizá fue la última batalla naval clásica, en la cual no intervinieron ni aviones ni submarinos, solamente barcos, al estilo clásico. Y aunque no fue una batalla muy grande, tuvo unas repercusiones muy importantes a nivel mundial. Y a Uruguay lo tomó en una situación de neutralidad, aunque con una gran afinidad con Gran Bretaña. La historia no solamente es interesante desde el punto de vista temático, sino también dramático”, adelanta el autor.

Varias personas hicieron el saludo nazi al paso de los féretros. Foto: Archivo El País

“La serie culminaría con Langsdorff suicidándose en Buenos Aires, después de haber cumplido su tarea como capitán, y asumiendo toda la responsabilidad de la derrota. Él sostiene que ningún capitán puede tener un destino distinto al de su barco. Y se pega un tiro, y deja tres cartas, explicando su decisión”, puntualiza Burel al analizar los distintos nudos dramáticos de la serie.

Hugo Burel, un escritor inquieto, siempre con nuevos planes. Foto: Darwin Borrelli

“Pero aclaro que no estoy escribiendo una serie histórica: yo estoy escribiendo una ficción, sobre un hecho histórico. Es una ficción: va a haber personajes reales, pero también va a haber inventados, para darle un tratamiento más vinculado a la gente común, como una enfermera, o un periodista. Es una ficción histórica, pero es una ficción”, remata.