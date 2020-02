Barras bravas, narcotraficantes y cachorritos: ¿qué eligen mirar los uruguayos en Netflix?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace un rato largo que un uruguayo es de los creadores más relevantes de la televisión argentina. Israel Adrián Caetano tiene, en su catálogo personal de series, producciones como Tumberos, El Marginal o Apache, sobre la vida de Carlos Tévez, porque hay algo en esa marginalidad que le interesa y que, además, sabe contar muy bien. A ese universo le sumó ahora Puerta 7 (foto) que el 20 de febrero estrenó su primera temporada en Netflix y es sobre los barra bravas, esos grupos de fanáticos que acá en el Río de la Plata parecen restarle al fútbol mucho más que lo que le aportan.

Por el curriculum que lo antecede y por el tema que toca, no sorprende que Puerta 7 —protagonizada por el genial Carlos Belloso, con Dolores Fonzi como la justiciera y con Esteban Lamothe haciendo de Lamothe— sea la serie más vista por los uruguayos desde que el servicio de streaming habilitó una nueva función: el Top 10.

Esta semana, Netflix sorprendió estrenando una funcionalidad que permite saber cuáles son los 10 programas de televisión y las 10 películas más vistas ese día, por los espectadores de determinado país. Aunque no revela números (o sea, no sirve como medidor de rating) y cambia cada día, lo que no permite mayores generalizaciones, este marcador sirve al menos para atender tendencias.

En la categoría series, Puerta 7 está inamovible en el primer lugar de la lista, pero el resto ha tenido ciertas variaciones. Ahora, tomando en cuenta el Top 10 del último día, ¿qué es lo que los uruguayos eligen ver?

Acá, un pequeño desglose que abarca comedia, suspenso, ciencia ficción, producción latina sobre narcotráfico y contenido infantil.

El Top 10 tiene segunda a I Am Not Okay with This o, en español, Esta mierda me supera, que tiene a priori factores atractivos. Está basada en una novela gráfica de Charles Forsman, autor del material original de la exquisita serie The End of the F***ing World, con la que además comparte director (Jonathan Entwistle). Y los productores son los mismos de Stranger Things, o sea que hay equipo ganador. Es sobre Sydney, “una adolescente blanca y aburrida de 17 años” según se presenta a sí misma, a la que de golpe le empiezan a pasar, digamos, cosas raras: descubre que tiene poderes.

Y tercera, bien como para revelar que la audiencia uruguaya no se queda con ficciones en inglés que son tendencia en Twitter, sino que todavía disfruta de la típica telenovela o serie más convencional, aparece El final del paraíso. Cuarta y última temporada de Sin senos sí hay paraíso, esta telenovela latina es una drama policial sobre narcotráfico y dilemas personales, con mujeres en todos los roles importantes —o sea, en los carteles y en la DEA—. Mucho girl power.

Hay otra narcoserie hispana en la lista y es Vivir sin permiso, española que estrenó segunda temporada y es como la elogiada Succession pero con sustancias ilegales. Esto es: un importante empresario que hizo carrera con negocios ilícitos y luego se “enderezó” tiene Alzheimer, y habrá una disputa por el lugar que tarde o temprano deberá dejar vacante.

Entre las restantes en tendencia, tres series están entre el suspenso, la fantasía y la ciencia ficción. The Stranger (o No hables con extraños) y Locke & Key son estrenos absolutos. La primera, basada en exitoso best seller, es sobre una extraña que de golpe le revela a un hombre, que su esposa le mintió a lo grande y nadie sabe por qué. La segunda, juvenil, es de tres chicos y su madre que, en una nueva casa (la excasa de su padre muerto), se encuentran literalmente con puertas mágicas. Y además está Altered Carbon, que en plan ciberpunk estrenó segunda temporada, y sigue los pasos de este hombre que se “despierta”, 250 años después, en un cuerpo que no es suyo y que no cree mucho en la versión que le cuentan.

Imagen promocional de "Altered Carbon"

Otro estreno de los últimos días y otro de clásico formato de televisión es Academia de cachorros, una serie infantil que es justo lo que dice el título: la historia de adorables perritos que van a un instituto para aprender a ser mejores amigos. Y la otra elección de los uruguayos están siendo los nuevos episodios de Vikingos, ficción épica que desembarcó en la plataforma con la primera mitad de su sexta y última temporada (que ya se emitió en televisión).

Un último componente de este cambiante ranking es el singular reality show Love is blind, un posible experimento social en el que personas solteras buscan el amor, conocen a otros y se comprometen, todo antes de verse las caras, con la misión de ver qué pasa con ese “amor” cuando se está en el mundo real.

Una mirada global a este dinámico listado que también aplica a las películas (hay mucho título infantil, Uncut Gems y la rioplatense Porno para principiantes, entre otras), deja en evidencia que los uruguayos quieren, antes que nada, lo último, porque todo lo más visto llegó en este último período a la plataforma. Pero también muestra que además de algunas series llamativas o exitosas, el público sigue disfrutando de ese tipo de producciones que pueblan los canales de cable: el reality show de dudosa realidad, la serie criminal con giros telenovelescos, y hasta un puñado de perros que van a clase para poder ser mejores. Porque los formatos cambian, pero algunos comportamientos no.