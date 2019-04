Bares, librerías y restaurantes: dónde se puede mirar la última temporada de GOT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de mucho tiempo de espera finalmente este domingo se estrenará el primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones (GOT).



Millones de personas en todo el mundo esperaron con ansias este día más allá del sabor amargo que deja saber que no se emitirán más temporadas de una serie que lleva a generar teorías y apuestas para tratar de adivinar quién será la siguiente persona en morir.

Para hacer el asunto más interesante algunos bares de Montevideo ofrecen una pantalla gigante para que los fanáticos puedan reunirse a mirarlo.



Estas son algunas de las opciones que están disponibles:

Fénix bar.

El café bar Fénix es uno de los que decidió subirse a la ola de GOT y proponer una propuesta diferente para que los fanáticos de la serie no se queden en sus casas.



Durante todos los domingos hasta el 19 de mayo se puede ir al lugar sin la necesidad de reservar ya que se atiende por orden de llegada. En el bar se instalarán dos pantallas gigantes (una arriba y otra abajo) y estará abierto desde las 20:30.



En la entrada se cobrará un ticket individual de $ 200 con el que se ofrece toda la comida y bebida que se quiera: el menú será de pizzas y papas con salsas.



El ticket además tendrá dos número, uno para el pedido y otro con el que se sorteará una cena.



El Castillo.

A las 20:30 la librería y salón multiespacio El Castillo, ubicada en Canelones 1829, también proyectará los domingos todos los capítulos de la última temporada.



En el lugar se ofrecerán bocatas veganas y de carne, falafel y pop dulce y salado. Además hay cervezas artesanales y una carta de tragos que incluye Amarga cinco sentidos, una bebida bandera de El Castillo con un sabor amargo y herbal. Para completar 2x1 en Fernet.

La serie se proyectará en dos pantallas ubicadas en dos salas, entre ellas un living central con el aspecto propio de un castillo para ambientar a los fanáticos.



Además hay juegos para antes de que comience la serie e incluso todos los libros de Game Of Trhones.

Demodé.

En el bar Demodé predomina una sensación agridulce: la felicidad del nuevo capítulo combinada con la tristeza de saber que Game of Thrones llega a su final.



Para que los fanáticos se alegren y lloren juntos prepararon dos pantallas gigantes, una arriba y otra abajo, y todo el lugar estará reservado para ellos. Además se realizarán sorteos de merchandising de la serie, tragos especiales y algunas sorpresas.



Las pizzas caseras las hamburguesas y la cerveza artesanal serían los protagonistas de la noche si no fuera por el tecladista y el violinista que acompañarán tocando la introducción y el final de la serie para una mejor ambientación.



Antes del estreno de esta noche se pasará el último capítulo de la temporada 7 para refrescar la memoria.



El lugar está ubicado en Bulevar España 2299 y es necesario realizar una reserva previa porque los cupos son limitados: para este domingo ya no quedan lugares.



BeerBros bar.

Aunque en BeerBros tampoco quedan lugares para este domingo, el bar aseguró que transmitirá la serie todos los domingos hasta que termine la temporada.



Para acompañar los capítulos ofrecen comida del chef Esteban Barrios, participante de MáterChef Pro, así como las cervezas artesanales que son un clásico en el lugar.



Las reservas se hacen a través de WhatsApp y se deben realizar con tiempo ya que los lugares son limitados.