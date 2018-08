Lo que se avecina en "Game of Thrones": ya están las primeras imágenes del final

HBO ha sabido crear expectativa con su serie más importante. Tanta expectativa y tanto éxito han hecho que la compañía se vuelva un blanco tentador para los hackers que ya han hecho de las suyas, salvo por las primeras imágenes de la octava (y última) temporada que ya han sido publicadas oficialmente.

En un video de poco más de un minuto y medio, HBO lanzó imágenes con adelantos de varias de sus series, entre estas, la más pedida por el público: "Game of Thrones".

El avance mezcla varias escenas de la temporada anterior, pero hay un pequeño adelanto del final. Se trata de un sentido abrazo que Jon Snow (Kit Harington) y su hermana Sansa Stark (Sophie Turner) se dan en Winterfell.

Si bien varios de los fanáticos creen que la escena corresponde a su encuentro anterior en Castle Black, el sitio EW confirmó que se trata del primer y único vistazo a la nueva y última temporada de Game of Thrones que se ha visto hasta ahora.

Entre otras series, el video también adelanta imágenes de True detective, Big Little Lies, Veep y Room 104. En cuanto a fechas, no da mayores detalles, pero como ya sabemos, habrá que esperar hasta el primer semestre de 2019 (algunos especulan con mayo) para ver los últimos seis capítulos de Game of Thrones.