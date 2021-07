"Atypical": se estrena la cuarta y última temporada de una serie distinta de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los fanáticos estarán tristes y no es para menos: tras varios años de acompañarlos con una historia de esas entrañables, que entretienen y emocionan por igual, la serie Atypical llega a su fin. La cuarta y última temporada está disponible desde hoy en Netflix con 10 episodios de media hora que pretenden poner el broche de oro a todo el recorrido.

Creada por Robia Rashid, productora y editora en How I Met Your Mother, la serie original de la plataforma se estrenó en 2017 y sorprendió al poner el foco en Sam, un chico de 18 años con notable inteligencia y diagnosticado con trastorno del espectro autista, que está listo para empezar a vivir sus primeros amores, tener pareja y experimentar todo eso que aparece en la adolescencia. Keir Gilchrist, que no tiene TEA, se destaca en el protagónico.

Ese despertar y abrirse al mundo de Sam tiene como contrapartida la necesidad de forjar una independencia para la que su entorno familiar no está del todo preparado.



Esas peripecias y los vínculos que generará en el camino son el fuerte de Atypical, que se distinguió por ofrecer una mirada diferente a las historias de amor juvenil, con un tono de comedia y cuidada sensbilidad.



Esta última temporada encuentra a Sam haciéndole frente a la vida universitaria mientras su madre, interpretada por la actriz Jennifer Jason Leigh, lidia con la distancia. Este desafío diferente marcará el final de una aventura diferente, y eso se deja en claro en el mensaje que resalta el tráiler: “Quizás tengan una vaga idea de que el camino podrá ser duro, y eso es lo que hace que los nuevos comienzos sean tan excitantes. No sabes lo que pasará hasta que termine”.